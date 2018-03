Vas mika delu v policiji? Iščejo nove nadzornike državne meje

45m nazaj Oceni dolenjc123

@IQ, se strinjam generacija, ki je osamosvajala to mini "državico" je bila hudičevo preveč pametna. Oni so znali vse drugi nič. Oni že spoznavajo ali pa še bojo da varnost ni zastonj, da denar ni zastonj in da obstaja tudi realna ekonomija. Ni oblast in denar kar od Boga dodeljena kategorija, tako da tisti ki imate korist od te države kar lepo voluntirat. Kakšna tajkunska deca bi že lahko voluntirala. Jaz plačujem davke pošteno, država te pa nemesto da bi te vsaj pri miru pustili, te še živcirajo. Meni je vseeno če smo jutri v Hrvaški državi, jaz je ne bom branil to našo "državo".