Kamišibajkarji tudi za ranljive skupine

18.3.2018 | 07:50

Metlika, Črnomelj, Semič - Z večerom kamišibaja za odrasle se je v Mestni muzejski zbirki Črnomelj zaključil 4. festival kamišibaj gledališča v Beli krajini. Zgodbe ob slikah na malem odru je pripovedovalo okrog 20 kamišbajkarjev. Nastopili so v metliškem otroškem vrtcu, v Knjižnici Črnomelj, v Kulturnem centru Semič, v Večnamenskem romskem centru Črnomelj ter, kot že omenjeno, v Mestni muzejski zbirki Črnomelj.

Pripravili pa so tudi zanimivo okroglo mizo o kamišibaju za ranljive skupine (fotografije v galeriji). Kamišibaj ima pomembno vlogo v terapiji, a tudi umetniško, vzgojno, izobraževalno in andragoško vrednost. V Sloveniji je kamišibaj zelo dobrodošel pri ranljivih skupinah v bolnišnicah, v varstveno-delovnih centrih, v komuni, v zaporu za ženske na Igu, v šoli za otroke z okvaro sluha, pri otrocih s posebnimi potrebami, v domovih starejših občanov, v osnovnih šolah s prilagojenim programom, v večnamenskem romskem centru, v razvojnem oddelku otroškega vrtca, a tudi pri slepih, dislektikih in migrantih.

Kot je dejala Breda Kočevar, ki ima z možem Darkom največ zaslug, da je kamišibaj prišel v Belo krajino, je kamišibaj zdravilna energija, še posebej, ko se kamišibajkarji posvečajo ljudem, ki so izločeni iz družbe.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

