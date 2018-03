Festival tamburašev

18.3.2018 | 10:20

Metlika - V Metliki je bilo včeraj zvečer regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov. Na belokranjskem festivalu tamburašev se je predstavilo šest tamburaških skupin.

Nastopile so začetna tamburaška skupina KUD Otona Župančiča Vinica, ki jo vodita Mojca Mravinec in Mateo Spahić, mlajši tamburaški orkester KUD Carmen Cord iz Metlike pod vodstvom Mateja Matkoviča in tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, ki ga vodi Anton Grahek. Predstavili so se še Viniški tamburaši pod vodstvom Željke Karin Biličič, z njimi pa je zapela Ana Brunskole, tamburaška skupina metliške folklorne skupine Ivana Navratila pod vodstvom Staneta Križa ter tamburaški orkester KUD Carmen Cord pod taktirko Mateja Matkoviča. Z mlajšimi in starejšimi tamburaši Carmen Cord je pela Monika Bajuk. Igranje okrog 80 tamburašev je strokovno spremljal Damir Zajec.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija