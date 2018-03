Vse več otrok prosti čas preživlja v namišljenem svetu

18.3.2018 | 09:00

Miha Kramli

Novo mesto - Miha Kramli, psihoterapevt, strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, predvsem za odvisnosti od novih tehnologij, ki deluje na Kliniki za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, je bil konec tedna gost v Baragovem zavodu v Šmihelu v okviru priprave na novembrski misijon v Novem mestu.

Da se je predavanja o zasvojenosti z novimi tehnologijami udeležilo veliko poslušalcev, je dobre znak.

Na predavanju, na katerega se je k sreči odzvalo veliko poslušalcev, od staršev do mladostnikov in vseh, ki jih ta aktualna tematika zanima, je na zanimiv način spregovoril o sodobnih oblikah nekemičnih zasvojenosti kot posledica vzpona novih tehnologij. Pri tem je postregel z mnogimi primeri iz svoje prakse, ki dajo misliti.

Kramli je poudaril, da je internet seveda koristna stvar, ki nam omogoča napredek, nova znanja, a lahko je tudi past in nam prinese veliko slabega - če ga ne zmoremo uporabljati v zdravem obsegu. To zlasti velja za mlade, ki mnogi vse preveč časa preživijo za računalniki, s pametnimi telefoni, vse več jim pomenijo družabna omrežja, z življenjem v virtualnem svetu pa se vse bolj oddaljujejo od resničnosti. Starši jim pač niso znali pravi čas omejiti čas tovrstne zabave in dogajajo se tudi primeri, ko se otrok bojijo, ker če jim prepovejo računalnik oz. mobitel, jih ti celo tepejo..

POSLEDICE ODVISNOSTI SO HUDE

Miha Kramli med Novomeščani.

Posledice so včasih zelo hude - možgani se otrokom navadijo na nasilje, zato se bodo v kriznih situacijah v življenju odzvali z nasiljem oz. raznimi vedenjskimi izpadi, ki jih ne bomo znali razložiti. Zasvojenost s spletom lahko privede do nazadovanje osebnostnega razvoja in lahko vodi tudi v telesni propad. Mnogi mladi prenehajo hoditi v šolo, ne skrbijo več za osebno higieno, opustijo obveznosti doma, v skrajnih primerih jih odvisnost pahne celo v smrt (samomori). Tudi s tako hudimi primeri, »ki se ne dogajajo le nekje drugje, v Ameriki«, se Kramli srečuje pri svojem delu v ambulanti v Novi Gorici, ki je prva in edina v Sloveniji, ki nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja. Žal mnogi po strokovno pomoč pridejo prepozno.

Tudi starejši seveda niso imuni na te nove odvisnosti - nekateri raje izgubijo službo, se ločijo ali bankrotirajo, kot da bi se odrekli družabnim omrežjem, računalniškim igricam ipd.

Dr. Silvester Fabijan

Miha Kramli, ki ga je na začetku zbranim na srečanju predstavil dekan novomeške dekanije dr. Silvester Fabijan, po večletnem delu in izkušnjah žal ugotavlja, da se število zasvojenih, predvsem z internetom, iz leta v leto povečuje. Stanje je zaskrbljujoče, saj več kot polovica otrok prosti čas preživlja v virtualnem svetu. Zato se trudi in po Sloveniji predava staršem, učiteljem, vzgojiteljem in mladostnikom, da bi znali nove, sodobne tehnologije odgovorno uporabljati in se jih posluževati, in da zaradi njih ne bi zašli v težave in odvisnosti. Pot iz njih je dolgotrajna in težka.

Besedilo in foto: L. Markelj

