Odbojkarji nimajo sreče

18.3.2018 | 11:20

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Novomeški odbojkarji, ki jim je pred tednom z zmago nad kranjskim Triglavom uspelo povzpeti se na predzadnje mesto lestvice zelene skupine, nimajo sreče. Sinoči so gostovali pri Črnučah v Hali Tivoli in izgubili z 0:3, medtem ko so njihovi tekmeci v boju za obstanek, Novogoričani, prav tako kot pred tednom Novomeščani premagali Kranjčane in se s tem vrnili na predzadnje mesto.

Medtem ko je bil prvi niz izenačen vse do konca. Novomeščani so zadnjič vodili pri 22:21, potem pa je domačinom uspelo s tremi zaporednimi točkami priti do prve zaključne žoge, ki je niso izkoristili, v drugo pa jim je to šlo bolje od rok.

Žal novomeškim odbojkarjem ni uspelo več iti v koraku z domačini. Trener Časa je sicer poskušal njihov nalet zaustaviti z menjavami in minutami odmora, menjal je tudi organizatorja igre, a ni pomagalo.

V soboto ob 20. uri bo v novomeški dvorani Marof na vrsti odločilna tekma med Krko in novogoriškim GEN-I. Novomeščani bi si z zmago in tremi točkami še ohranili možnosti v boju za obstanek, medtem ko bi v primeru poraza z neposrednimi tekmeci za predzadnje mesto, ki zagotavlja kvalifikacijski obračun z drugouvrščenim moštvom druge lige, Krka praktično že izpadla iz igre.

Črnuče : Krka 3:0 (25:23, 25:18, 25:11)

Črnuče: Mihelčič 1, Hafner, Čopi 13, Ponikvar, Tepić 1, Jurić 10, Donik 18, Kumer D. 8, Slovnik, Uršič 5, Valenčič, Kumer Ž.;

Krka: Erpič G. 2, Vrhovšek 9, Kosmina 5, Erpič U., Kafol, Pucelj 1, Bregar 9, Klobučar, Renko 2, Turk 5, Dimič, Ožbalt, Borin- libero.

I. V.