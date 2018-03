Krkini atleti dobri na Ptuju in v Postojni

18.3.2018 | 14:30

Novo mesto, Ptuj, Postojna - Včeraj je na Ptuju potekalo zimsko državno prvenstvo v dolgih metih in sodeloval je tudi Atletski klub Krka. Vreme je bilo tekmovalcem zelo nenaklonjeno, saj je ves čas tekmovanja dokaj močno padal dež pri temperaturah 4 stopinje Celzija, ves čas pa je tudi neprijetno pihalo, tako da se je občutek mraza še povečal.

Po več kot letu dni odsotnosti, zaradi poškodbe, se je na tekmovanja vrnil Klemen Bučar, ki je iz varnostnih razlogov nastopal z skrajšanim zaletom, a vendar le za malenkost zgrešil odličje na državnem prvenstvu. Na zimskem državnem prvenstvu v metih na Ptuju je pričakovano zmagal, v članskem metu diska, Blatnik Simon (37.69 metrov). Drugo mesto sta zasedla Križman Mario v kategoriji U20 v metu kladiva (47.79 metrov) in Durjava Anže v metu kopja U18 (52.87 metrov). Tretji v kategoriji U20 je bil Šali Iztok (38.99 metrov - OR). 4. mesta pa so zasedli: člani kopje Bučar Klemen (54,82 m), disk U20 Železnik Jan (31.02 metrov - OR), U18 met diska (22.80m) in met kopja (33.31 metrov) Testen Tomo, met kladiva U18 Henigman Urban (43.54 metrov - OR).

Prvenstvo v krosu v Postojni

Kot sporoča Mateja Drobnič iz AK Krka, so na prvenstvu Slovenije v krosu danes dobro nastopili tekači iz Atletskega kluba Krka.

Najbolje se je odrezal Jošt Žnidaršič, ki je bil v kategoriji starejših mladincev drugi (4000 metrov), med člani pa je tretje mesto zasedel Sebastjan Puš (8000 metrov). Ekipno so starejši mladinci zasedli drugo mesto, mlajši mladinci so zasedli četrto mesto, vseekipno pa so moški bili peti. Peta sta bila še Matjaž Pregrat med člani, v kratkem krosu (3000 metrov) in Ingrid železnik, med mlajšimi članicami (5000 metrov).

Deveti sta bili Lina Ilar, med mlajšimi mladinkami (4000 metov) in Ana Grobler, med starejšimi mladinkami (4000 metrov). Med mlajšimi mladinci sta nastopila Aljaž Čopič, ki je bil dvanajsti in Rok Rudman, ki je bil trinajsti (oba 4000 metrov). Pri starejših mladincih sta tekla Aljaž Lenič, ki je bil enajsti in Jakob Gimpelj, ki je bil štirinajsti (oba 4000 metrov). Pri pionirkah U16 pa je nastopila Ana Medle, ki je bila devetindvajseta (1500 metrov).

L. M., foto AKK

