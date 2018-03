Najboljša salama na Jugorju je bila Košmrljeva

18.3.2018 | 18:00

Jugorje - V jugorski gostilni so konec tega tedna pripravili že 32. salamijado pri Badovincu. Komisija, ki ji je predsedoval Peter Štefanič, upokojeni dr. veterinarske medicine, je ocenila 57 domačih salam (v galeriji fotografije z ocenjevanja). Letošnja novost je bila, da so bili na ocenjevanju tudi trije ocenjevalci-pripravniki.

Najboljše ocene so dobile salame Andreja Košmrlja s Slatnika, Slavka Ponikvarja iz Šentjerneja, Janeza Peterlina iz Bele Cerkve, Gostišča Felicijan iz Boštanja, Braneta Faleskinija iz Straže, Rada Črtaliča iz Boštanja, Veronike Vlahovič z Omote in Milana Ivanetiča z Omote. Omenjenih osem bo s svojimi salamami sodelovalo na državnem ocenjevanju salam. Razglasili so tudi najboljšo belokranjsko salamo, ki jo je prinesla Veronika Vlahovič, kot novost pa letos tudi najboljšo salamo iz metliške občine, katere lastnik je Brane Bojanc s Sel pri Jugorju. Razveseljivo je tudi, da je na jugorskem ocenjevanju vedno več belokranjskih salam. Letos jih je bilo več kot tretjina.

