V zidanici našli mrtvo osebo

18.3.2018 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.53 so v naselju Golušnik v občini Novo mesto gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata zidanice in omogočili vstop policistom in reševalcem. V zidanici je bila mrtva oseba.

V Črnomlju trčila dva avta

Danes dopoldne ob 9.53 sta na Kolodvorski cesti v Črnomlju trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila in jo predali reševalcem, usmerjali promet, posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na avtocesti se je kadilo iz avtomobila



Danes ob 13.27 se je na avtocesti na odseku Grosuplje - Višnja Gora, smer Novo Mesto, kadilo iz predela motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, ugotovili, da gre za okvaro motorja ter preventivno pregledali vozilo s termo kamero. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Šmarje Sap in GB Ljubljana.

L. M.