Novomeške odbojkarice iz Žirovnice prišle z zmago

18.3.2018 | 19:40

Novo mesto - V 20. krogu 2. DOL zahod so članice Ženskega odbojkarskega kluba Novo mesto gostovale pri Aquawatt Žirovnica.

Zabeležile so pomembno zmago 3:1 v nizih v zadnjih krogih državnega prvenstva. Ekipa v tekmovanju napreduje in pod taktirko trenerja Krešimirja Perića prikazuje vedno boljše rezultate.Za ženski odbojkarski klub so igrale: Klara Bartolj, Anja Kraševec, Saša Štor, Pia Kink, Živa Viidic, Zala Hudoklin, Larisa Kašček, Kristina Beskorvajni, Sara Kotnik, Brina Pečjak, Lea Štefanič, Anja Češnjevar in Ivana Jandrić.

Trener Krešimir Perić je povedal: "Včerajšnja tekma je bila zelo zanimiva in polna dobrih točk. V prvem nizu smo začeli pogumno, a ga končali šele v podaljšani igri. V drugem nizu je igra stekla in brez večjih težav smo dobili novo točko. Tretji niz nam je povzročal težave. Gostje so imele prednost že 11 točk. Izvedel sem menjave postavitve, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Do konca tekme so igrali potrpežljivo in obenem pogumno. Čestitkam igralkam za pomembno zmago!"

L. M., foto: ŽOK

