Krka se bo še razlivala

19.3.2018 | 07:00

ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, Oddelka za hidrološke napovedi se bo pretok reke Krke danes zvečer v Podbočju ustalil pri okoli 285 m3/s. Poplavljene površine se bodo postopno zmanjševale, Krka pa se bo na območjih vsakoletnih poplav razlivala še predvidoma do torka popoldan.

Gorele saje

Sinopči ob 22.06 uri so na Kolodvorski ulici v Ribnici v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Pred prihodom gasilcev PGD Ribnica je gorenje ugasnilo. Gasilci so dimnik pregledali s termo kamero.

Voda v kleti

Ob 13.46 so v naselju Videm, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm Dobrepolje posredovali, kjer so zaradi počenega ventila za vodo iz kletnih prostorov hiše prečrpali 80 kubičnih metrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, TP LAKOVNICE, TP SV SKLADIŠČE, TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 11.00 do 12.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Podbočje, Veliko Mraševo, Veliko Mraševo pri cesti, Veliko Mraševo Vrti in Črpališče Kalce; na območju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 15. uro na območju TP Ruda, Dvorc, Podgorica, Polje Lisca, Razbor, Zagradec, Kompolje vas in Tončkov dom Lisca.

M. K.