Presenečenje za Riko Ribnico

19.3.2018 | 08:10

Fotografija je s tekme prvega kroga z novomeško Krko. (Foto: D. K., arhiv DL)

Ribnica, Škofja Loka - Rokometaši Rika Ribnice so v 2. kolu Lige NLB za prvaka gostovali v Škofji Loki, kjer so jim gostitelji pripravili presenečenje in zmagali s 26:24. Škofjeloška zasedba je dosegla prvo zmago v končnici in na kolena položila najboljšo ekipo iz rednega dela državnega prvenstva iz Ribnice, ki je po uvodni zmagi nad novomeško Krko prvič v boju za prvaka ostala praznih rok, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Od prve do zadnje minute se je na parketu dvorane Poden odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Obe ekipi sta se gnali do skrajnih meja in se izmenjavali v vodstvu, gostitelji pa so v končnici prvega polčasa prvič povedli za dva gola (13:11) in to prednost zadržali do odhoda na veliki odmor (15:13).

V drugem polčasu se je nadaljeval neusmiljen boj za prevlado, izbranci domačega trenerja Roberta Beguša pa so v 47. minuti po golu Matije Vrbinca prvič na dvoboju povedli za štiri gole (22:18). A igralci iz dežele suhe robe se niso predali, šest minut kasneje so skorajda ujeli gostitelje (23:22), je poročala rokometna zveza.

V zelo razburljivi končnici so Ribničani vseskozi dihali za ovratnik Škofjeločanom, ki pa so vendarle zmogli dovolj moči in znanja za prvo zmago v končnici. Odločilni gol za zmago je pri izidu 25:24 v zadnji minuti prispeval Grega Jamnik za končno zmago s 26:24.

Novomeška Krka bo v soboto, 24. marca, ob 18.uri, v 2. kolu Lige NLB za prvaka gostila Gorenje Velenje, v 2. krogu lige za obstanek je v petek trebanjski Trimo izgubil v gosteh s 34:37 s Herz Šmartnim, rokometaši Dobove pa s 31:36 pri Jeruzalemu iz Ormoža.

M. Ž.