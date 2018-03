Motoristi za prijatelja Simona

19.3.2018 | 10:15

Člani in članice Moto kluba Novo mesto s Simonom Turkom in veliko željo, da se kmalu skupaj zapeljejo na motorjih...

Novo mesto - Člani Moto kluba Novo mesto so se včeraj zbrali, da bi svojemu motorističnemu prijatelju Simonu Turku pomagali pri rehabilitaciji po prometni nesreči, v kateri je izgubil nogo. Simon sicer uspešno okreva, za njim je že več operacij, za nakup kakovostnejše proteze pa so mu predstavniki novomeškega kluba, katerega ustanovni član je bil pred leti tudi Simon, včeraj predali 1.205 evrov.

Kot je povedal predsednik Moto kluba Novo mesto Zdravko Vene, imajo okoli 50 članic in članov, pogosto se odločijo za družbeno koristne akcije, tokrat pa so jo namenili svojemu prijatelju, Novomeščanu Simonu Turku. »Želimo si, da čim prej v celoti okreva in se kmalu vrne na motor, kar je tudi njegova velika želja,« je dodal Zdravko in nato presenečenemu Simonu izročil donacijo.

Turk se je ponesrečil pred dvema letoma, ko se je z motorjem peljal po lokalni cesti skozi vas Zaloke, ki leži med Krškim in Novim mestom. »Nasproti mi je pripeljal avtomobil s prikolico, ki je sekal ovinek. Prišel je na moj pas, avtu sem se izognil, prikolici pa ne. Takrat mi je odtrgalo nogo nad gležnjem,« je lani poleti, ko smo poročali o dobrodelni akciji posavskih motoristov, povedal za Dolenjski list.

Turk je namreč tudi član Moto kluba Vrageci z Bizeljskega. Za seboj ima zdaj že več operacij leve noge, trenutno čaka na polno okrevanje po zadnji, ko bo nared za naročilo boljše proteze. »Država ti plača osnovno, s katero si pomagaš, a za boljšo hojo, tudi tek in težje obremenitve obstajajo kakovostnejše proteze, ki stanejo med sedem in 15 tisoč evrov. Čakam, da bo noga nared za naročilo, potem bomo videli,« je povedal včeraj, še vidno pretresen nad lepo gesto kolegov. Turk ostaja v stiku z motorji tako, da jih še vedno kaj popravlja, sicer pa je trenutno vse prodal in potrpežljivo šteje dni, ko bo dovolj zdrav, da se vrne ne dve kolesi.

Motoristi sicer že nestrpno čakajo na novo sezono, pred katero bodo izvedli tudi tečaje varne vožnje ipd., ko bo vreme primerno, zagotovo pa se bodo ne glede na vremenske razmere kmalu zbrali v Mirni Peči, kjer se tradicionalno udeležijo blagoslova.

Tekst in foto: M. Martinović

