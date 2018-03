Kobe začel z zmago, mraz in veter kriva za slabši izid

19.3.2018 | 12:30

Primož Kobe na cilju Zagrebškega poletnega polmaratona

Novo mesto - Občutki so odlični, ko vidiš, da po dolgem času lahko tekmuješ, ne da bi te kaj bolelo in ne da bi te ovirala poškodba, je včeraj po zmagi zagrebškem pomladanskem polmaratonu povedal novomeški olimpijec Primož Kobe, ki pa z izidom 1:09:14 ni bil zadovoljen.

"Mislim sem, da bom hitrejši. Začel sem hitreje v tempu za končni izid okoli 1:01, potem pa se noge niso več vrtele, kot bi želel. Bilo je mrzlo, pihala je burja in tudi gledalci ob progi so se umikali na toplo. Proga je bila speljana prek Save, kjer nas je dobro prepihalo, poleg tega pa smo imeli na progi štiri obrate za 180 stopinj in osem pravokotnih ovinkov, kar ti poruši ritem. Lahko da je bilo za slabši izid krivo vse to, lahko pa so to le izgovori. Ne vem," o včerajšnjem nastopu v Zagrebu, prvem po poškodbi danes razmišlja Primož Kobe.

Zagrebški pomladni polmaraton letos zagotovo ni bil zvest svojemu imenu, pravo zimsko vreme pa je Primoža prizadelo še bolj kot tekmece, saj se je na enomesečnih pripravah v Keniji, od koder je prišel pred štirimi tedni, precej razvadil in vsekakor težje prenaša mraz. Tudi slabša konkurenca mu ni šla na roke, saj bi, če bi se moral za zmago v boju z boljšimi tekmeci bol potruditi, zagotovo dosegel boljši izid, tako pa je skoraj ves čas tekel sam in na cilj pritekel s prednostjo dveh minut in treh sekund pred Hrvatom Goranom Grdenićem. Da zaradi mraza ni mogla doseči boljšega izida je povedala tudi nad svojim dosežkom nekoliko razočarana zmagovalka med ženskami, hrvaška olimpijka iz Ria Matea Matošević Hačić.

"Zagrebške preizkušnje, ki je le priprava na moj prvi letošnji maraton, sem se udeležil predvsem zaradi tega, ker je blizu. Veliko bolj od zagrebškega polmaratona je zame pomemben maraton v Hannovru, ki bo 8. aprila, na njem pa želim doseči normo za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki znaša 2:20,30," je dodal Primož Kobe, ki ima osebni rekord v maratonu 2:14:50, s katerim se je uvrstil na olimpijske igre v Londonu, kjer je z izidom 2:19:28 osvojil zelo solidno 46. mesto. Po olimpijskih igrah so njegovo športno pot zaznamovale poškodbe, za katere pa je zdaj prepričan, da so postale stvar preteklosti.

I. Vidmar

Galerija