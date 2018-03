Pet poškodovanih v prometni nesreči

19.3.2018 | 15:00

Črnomaljski policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 68-letni voznik, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 65-letnega voznika. V nesreči so se lažje poškodovali povzročitelj nesreče in štirje potniki v njegovem vozilu. 68-letniku so policisti izdali plačilni nalog.

Pregloboko pogledal v kozarec in zapeljal s ceste

Brežiški policisti so bili v petek okoli 14. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dramljami in Bitno vasjo. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 49-letni voznik avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, a se k sreči pri tem ni poškodoval. Policisti so med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 1,56 miligramov alkohola (3,3 g/kg). Avtomobil znamke Mazda so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan trčil v ograjo hiše

V Jami pri Dvoru je v petek okoli 22. ure 37-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo stanovanjske hiše. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligramov alkohola.

Vozil po levi strani vozišča

V noči na nedeljo so bili brežiški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika Audija A4, ki naj bi v bližini Cerkelj ob Krki zaradi vožnje po levi strani vozišča ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so policisti 32-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Izdali so mu plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.

Požar uničil večji del ostrešja hiše

Šentjernejski policisti so bili v petek okoli 20.30 obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Čadražah, ki je zajel in uničil večji del ostrešja hiše. Po prvih ugotovitvah naj bi do požara prišlo zaradi pregretja ob dimniku. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Ukradel golfa

V noči na petek je v Pristavici pri Velikem Gabru nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel avtomobil Volkswagen golf, sive barve, letnik 2008, registrskih številk LJ 51-AAG.

Ob denar in nakit

Med 13. in 16. marcem je v Gorenji vasi pri Šmarjeti neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar in zlat nakit.

Odnesel orožje in denar

V Brestanici je v petek pozno popoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar in orožje.

Vlomil, a odnesel nič

V Artičah je v petek med 18. in 21. uro nekdo vlomil skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. S sabo ni vzel nič, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Vlom v prodajalno

V noči na nedeljo je na Mirni nekdo skozi okno vlomil v prodajalno ter odnesel živila in alkoholne pijače. Škode je za okoli 5000 evrov.

Devet tujcev nezakonito čez mejo

Na območju Brežic, Metlike in Črnomlja so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.