Na Javorovici poleg Židana še edina živeča borka Miša

19.3.2018 | 14:00

Javorovica - Konec tedna je pri spominskem hramu potekala komemoracija in spominska slovesnost ob 74. letnici poboja 113 padlim borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade. Na dogodku je bila tudi častna straža Slovenske vojske.

Zbrani, ki jih ni ustavilo niti slabo vreme - prireditev je potekala pod šotorom - so se poklonili padlim borcem, dogodka pa so se poleg predstavnikov Združenje borcev NOB iz Ljubljane, Novega mesta, Organizacije ZB za vrednote NOB Šentjernej udeležili tudi z veleposlaništva Ljudske republike Kitajske in Veleposlaništva ruske federacije ter člani policijsko veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine, ter Združenja slovenskih častnikov.

OBA OBUJALA SPOMINE

Slavnostna govornika sta bila podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in edina še živeča preživela borka napada Malči Jakša - Miša, ki se vsako leto, če le more, udeleži slovesnosti na Javorovici. Tudi letos, ko ima že 96 let, se je potrudila in prišla. V nagovoru je v začetku malce okrcala sedanjo oblast, nato pa je v prvi osebi obujala spomine na grozljiv poboj na Javorovici pred 74 leti - zaradi zdravstvenih težav ji je pri tem priskočila na pomoč voditeljica prireditve Elizabeta Kušljan Gegič.

Mag. Dejan Židan

Minister Židan je ravno tako obudil spomin na 16. marec 1944, ko je na Javorovici padlo 113 partizanov. Poudaril je, da so vodje napada bili poelg pripadnikov nemških enot še domobranci, »torej Slovenci, pripadniki našega naroda!« Vsem, ki so žrtvovali življenje za svojo domovino, se je zahvalil in poudaril, da je Slovenija nastala an temeljih partizanskega boja. Dogodki na Javorovici nas danes nagovarjajo z več vidikov.

»Gotovo je to sporočilo, da Slovenci smo vojaški narod in da se znamo bojevati. Da kljub izgubljenim bitkam znamo stremeti h končni zmagi. In jo tudi dosežemo. Tako smo jo skupaj z zavezniki dosegli v drugi svetovni vojni. Zato je treba danes ceniti našo, Slovensko vojsko. Drugo sporočilo, povezano s prvim, je, da se niti kot posameznik niti kot skupina niti kot narod ne smemo počutiti žrtve neljubih dogodkov, trpke usode; temveč moramo biti junaki svojega življenja, svojih usod. Da smo samozavestni in da si prizadevamo za samozavestno Slovenijo. Da jo aktivno gradimo. Slovenija potrebuje samozavest bolj kot kdaj koli prej. Ta pa ima korenine v znanju, inovativnosti in delavnosti naših ljudi. Ker je prava moč prav v naših ljudeh,« je dejal Židan.

Zbrane sta med drugim nagovorila podžupan šentjernejske občine Janez Selak in predsednik Krajevnega organizacije ZB za vrednote NOB Šentjernej Matjaž Zagorc.

V kulturnem programu so sodelovali ljudski pevci iz Vrhpolja, učenci šentjernejske osnovne šole, ter kvintet orkestra Slovenske vojske, ki je na začetku zaigral slovensko himno.

L. Markelj, foto: Marko Klinc

