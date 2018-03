Nič več samo za entuziaste

Kočevje - V zadnjih dveh letih se je zgodil silovit premik od konceptov k uporabnim rešitvam AR in VR tehnologij v vsakdanjem življenju, naslednji dve leti pa naj bi prinesli še znatnejšo uporabo teh tehnologij v našem profesionalnem in vsakdanjem življenju. Kaj nam prinaša prihodnost na področju tehnologij navidezne in obogatene resničnosti je bila tudi tema letošnje prve Kave z idejo v Kočevju, ki jo organizira Podjetniški inkubator Kočevje. Gosta sta bila Marko Orel, raziskovalec projekta VRable, in Nadav Sagir iz podjetja CtrlArt.

Marko Orel je uvodoma pojasnil razliko med navidezno resničnostjo (VR), obogateno (AR) in mešano resničnostjo. Kot je povedal, gre v navidezni resničnosti za celostno vpetost v digitalno okolje, v obogateni resničnosti na stvarni resničnosti vidimo neko sliko, ne moremo pa z njo imeti interakcije, v mešani resničnosti pa lahko vstopamo v interakcijo z nekimi obstoječimi objekti znotraj navideznega prostora.

»Razvoj navidezne resničnosti bo v prihodnosti prinesel prestrukturiranje timske komunikacije z vidika unifikacije komunikacijskega prostora,« je dejal o svoji tezi in pojasnil, da to pomeni, da se bodo lahko posamezniki v katerem koli okolju, kot denimo v Kočevju, vpeli v nek digitalni prostor in komunicirali s tistimi, ki so bodisi v Mariboru bodisi v New Yorku ali kjer koli drugje po svetu, prostor pa bodo zaznali kot njim enoten.

Kot je povedal, je ena izmed prvih sodelovalno komunikacijskih VR platform, kjer lahko posamezniki znotraj svojih 'avatarjev' vstopajo v neke posamične interakcije, predvsem pa, da komunicirajo, da se dobivajo v nekih imaginarnih prostorih oz. jih uporabljajo za delovno okolje, AltSpace VR. »V zadnjih treh letih se je to linearno razvijalo. Posamezniki, ki so uporabljali virtualne prostore, so bili tisti, ki jih je zanimal VR, lani pa je prišlo do večjega premika naprej: potekala je prva poroka v navidezno resničnostnem prostoru,« je povedal.

Glede indikatorjev razvoja VR okolij v okolje souporabe je povedal, da je vedno več stalnih uporabnikov. »Če smo še dve leti ali celo še leto nazaj govorili o nekih entuziastih, ki uporabljajo ta virtualna resničnostna okolja, je danes raba vedno pogostejša,« je dejal. Kot drugi indikator razvoja pa navedel, da je vedno več tudi investicij v digitalna okolja. Glede avatarjev, ki so podobe, ki jih uporabljamo znotraj nerealističnih okolij, je dejal, da se z njimi danes ne moremo poistovetiti, da pa bodo prihodnja resničnostna okolja morala odražati našo realno podobo. »Rešitev, ki prihaja in bo v prihodnosti prišla v ospredje, je v mešani resničnosti,« je poudaril.

Več o augmented reality (AR tehnologiji) je povedal Nadav Sagir iz podjetja CtrlArt, ki je lani v okviru projekta, ki ga vodita Podjetniški inkubator Kočevje in Podjetniški inkubator Bela krajina, v sodelovanju z udeleženci tečaja učenja 3D modeliranja izdelalo inovativno turistično aplikacijo TravelAR Slovenia, ki oglede zgodovinskih znamenitosti združuje s tehnologijo obogatene resničnosti. S projektom pa bodo, kot je povedal direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepić, nadaljevali tudi letos. Ta četrtek se bo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje začel nov tečaj za Maya 3D Autodesk, ki se uporablja za igrice, risanke, 3D modele in animacije, v sklopu tečaja pa bodo pripravljali nove vsebine za TravelAR Slovenia.

Ob koncu letošnje prve Kave z idejo so lahko številni zbrani v Mestni kavarni Kočevje preizkusili tudi Epsonova AR očala z uporabo aplikacije TravelAR Slovenia.

M. Leskovšek-Svete

