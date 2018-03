Njegovi ekslibrisi so bili pionirsko delo

Novo mesto - V knjižnici Mirana Jarca je na ogled razstava likovnih del slovenskega slikarja, grafika, skladatelja in violinista Saše Šantla, ki ga je ob odprtju predstavil Igor Longyka, upokojeni novinar in dolgoletni urednik revije Pionir, prvi urednik Vesele šole Pionirskega lista in sodelavec Enciklopedije Slovenija.

Saša Šantel velja za pionirja Slovenske grafike. Rodil se je 15. marca leta 1883, razstavo o njem pa so v novomeški knjižnici odprli prav na njegov 135. rojstni dan. Likovno umetnost je imel položeno v zibko. Njegov dedek je bil miniaturist Hugo pl. Aigentler, slikarka pa je bila tudi njegova mati Avgusta, ki je bila pranečakinja slovitega goriškega slikarja portretista Jožefa Tominca. Saša Šantel se je na Dunaju izučil za profesorja risanja na srednjih šolah, obenem pa je študiral tudi na filozofski fakulteti. Risanje in slikanje je poučeval na gimnaziji na Dunaju, na koprskem učiteljišču, na prvi hrvaški gimnaziji v Pazinu in na realki na Sušaku ter na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Saša Šantel je umrl leta 1945 v Ljubljani.

Njegovo najbolj znano likovno delo je nedvomno slika Slovenski skladatelji iz leta 1936, ki visi v mali dvorani Slovenske filharmonije, na njej pa je upodobil vse pomembnejše slovenske skladatelje, nekatere od njih pa je predstavil tudi s samostojnimi doprsnimi in tudi stoječimi portreti in grafikami. Kot je ob odprtju povedal Igor Longyka, ki so mu skrb nad Šantlovo umetniško zapuščino zaupali tudi njegovi nasledniki, je ustvaril ogromen opus. "Slikal je v olju, akvarelih in pastelih, izdeloval grafike v vseh vrstah tehnik, risal portrete, karikature in ilustracije. Ukvarjal se je tudi z grafičnim oblikovanjem, dekorativno umetnostjo, raziskoval je izročilo ljudskih noš in slovensko ornamentiko ter veliko pisal za dnevne časopise in revije. Kot skladatelj samouk je skomponiral okrog sto komornih, orkestralnih in solističnih skladb ter kot violist igral v ljubljanskih orkestrih in komornih skupinah," je v zloženki za razstavo zapisal Longyka, učenci novomeške glasbene šole Marjana Kozine pa so se naučili in ob odprtju razstave zaigrali dve Šantlovi skladbi.

Na razstavi je posebna pozornost posvečena Šantlovim ekslibrisom. Med njimi je tudi podoba dečka s piščalko in ptičem, ki po besedah Igorja Longyke velja za prvo dvobarvno grafiko pri nas. Šantlovi ekslibrisi, ki jih je izdeloval tako zase kot za svoje bližnje in prijatelje, so prava umetniška dela. Prav z eksilibrisi si je Saša Šantel v slovenski umetnostni zgodovini ustvaril mesto pionirja sodobne slovenske grafike.

