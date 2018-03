V Ribnici in v Kočevju našli mrtva v stanovanju

20.3.2018 | 07:00

Včeraj ob 10.49 uri so gasilci PGD Ribnica na Prijateljevem trgu v Ribnici s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala preminula oseba, in omogočili vstop reševalcem.

Ob 14.40 pa so gasilci PGD Kočevje ob prisotnosti policije in reševalcev s tehničnim posegom vstopili v stanovanje Pri Unionu v Kočevju, v katerem je bila mrtva oseba.

Drevo na cesti

Ob 13.58 se je na cesto Zgornja Pohanca–Pečice, občina Brežice, podrlo drevo in oviralo promet. Delavci podjetja Kop Brežice so drevo odstranili in sprostili promet.

Ob 19.39 so na Zdolah, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP GOR. MOKRO POLJE, TP MOKRO POLJE, TP ZAPUŽE, TP ŽERJAVIN, TP ŽERJAVIN 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu Rdeči hrib.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Sevnica na območju TP Ruda, Dvorc, Polje Lisca, Razbor, Zagradec, Tončkov dom Lisca predvidoma med 08:00 in 14:00 uro; v nadzorništvu Krško mesto na TP Dolenja vas 08:00 in 12:00 uro ter na območju Slivje predvidoma med 07:40 in 14:00 uro.

