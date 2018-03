Odličje sv. Jožefa Jožetu Novaku

20.3.2018 | 10:40

Letošnje Jožefovo odličje je zasluženo v rokah Jožeta Novaka.

Novo mesto - Škofija Novo mesto ob prazniku sv. Jožefa (19. marec), varuha vesoljne Cerkve, slovenskih dežel in glavnega škofijskega zavetnika, vsako leto podeljuje najvišje škofijsko priznanje, odličje sv. Jožefa. Namenja ga osebam, ki jih odlikuje zgledno krščansko življenje in poseben prispevek za krajevno Cerkev.

Jožefovo odličje.

Sinoči je novomeški škof msgr. Andrej Glavan med slovesno mašo v novomeški stolnici letošnje Jožefovo odličje podelil Jožetu Novaku iz Mokronoga. Upokojen trgovski poslovodja, mož in oče dveh otrok, je že več kot pol stoletja nepogrešljiv v domači mokronoški župniji: kot bralec in koordinator bralcev Božje besede, član in tajnik Župnijskega pastoralnega sveta ter izredni delivec obhajila. V domači podružnici Gorenje Laknice, kjer je ključar in je ta po njegovi zaslugi celovito obnovljena, čez leto zbira vernike k oktobrski pobožnosti, križevemu potu, šmarnicam in drugim pobožnostim.

Generalni vikar in kancler novomeške škofije, prelat Božidar Metelko je prebral obrazložitev Jožefovega odličja Jožetu Novaku.

Jože Novak je spoštovan in dejaven član lokalne skupnosti, saj je bil član sveta Krajevne skupnosti Mokronog, turističnega društva, kulturnega društva, pokopališke uprave, sindikata Dolenjke. Nikoli ni skrival svojega krščanskega prepričanja in je kljub pritiskom v prejšnjem režimu vedno dejavno sodeloval v župniji in civilni družbi. Zaradi tega ga ljudje zelo spoštujejo. Vsa leta je bil v nepogrešljivo pomoč duhovnikom, ljubil je Cerkev, za katero je pripravljen vse žrtvovati.

Nagrajenec Jože Novak z ženo Fani, na levi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, na desni pa mokronoški župnik g. Klavdio Peterca.

Kot vsestranski sodelavec je spodbuda vsem sedanjim in bodočim laikom, ki jih Cerkev vedno bolj potrebuje v pastoralnem delovanju, je v pridigi (celotno si lahko preberete v priponki) poudaril novomeški škof Glavan in Jožetu dejal: »Brez ljudi, ki se bodo kot kristjani čutili soodgovorni za uspehe in neuspehe pastoralnega in gospodarskega življenja v župniji, bo tudi delo pastirjev manj uspešno in rodovitno. G. Jože, malo je po župnijah tako vsestransko usposobljenih in aktivnih sodelavcev, kot ste vi. Hvala vam za vaše pričevanje. Naj bo to odličje spodbuda in navdih vsem župnijskim sodelavcem.«

Škof je zbranim vernikom prenesel tudi pozdrave in blagoslov iz Rima, od papeža Frančiška, kjer se je nedavno mudil na obisku s slovenskimi škofi. Prav na praznik sv. Jožefa mineva pet let od izvolitve in umestitve sedanjega papeža.

Besedilo in foto: L. Markelj

