Italijan pijan na mejni prehod

20.3.2018 | 08:30

Ponoči okoli 22. ure je ne mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik avtomobila iz Italije. Policisti so opravili mejno kontrolo in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligramov alkohola. Tujca so privedli v postopek pred pristojno okrajno sodišče.

Turki skriti med tovorom

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med opravljanjem mejne kontrole na tovornem vlaku, ki je iz Srbije prevažal pločevino, med tovorom našli skrite tri državljane Turčije, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.