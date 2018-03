Grajska tlaka z rusko-slovensko umetnico

20.3.2018 | 12:00

V pogovoru s Smiljo Radi (desno) je Elena Sigmund govorila o svojem slikarstvu in drugem umetniškem udejstvovanju. (Foto: M. L.)

Vokalna skupina Amabile (v odmoru med nastopi) (Foto: M. L.)

Marja Kocbek iz kavarne Graščakova hči je podarila nekaj izvodov pesniške zbirke Marije Kalčič Hrvatin. (Foto: M. L.)

Sevnica - Sinoči so v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu pripravili pogovorni večer iz sklopa dogodkov pod skupnim naslovom Grajska tlaka. Tokratna gostja je bila likovna pedagoginja, izdelovalka vitražev in glasbenica Elena Sigmund iz Budne vasi pri Šentjanžu, z njo pa se je pogovarjala Smilja Radi.

Elena Sigmund se je Budno vas preselila iz ruskega mesta Smolensk, iz Budne vasi je njen mož. Kot slikarka je že prejela nagrade v Sloveniji in tujini, k temu je nedvomno prispeval njen nekoliko svojstven slog, ki se napaja v mitologiji. Nekaj njenih vitražev krasi objekte v domačem okolju, tako je z njimi opremila cerkev na Kovačevem hribu (pri Sevnici).

Umetnica, ki ima atelje doma v Budni vasi, je članica likovne sekcije Art Lipa pri KUD Budna vas. Kot likovna pedagoginja med drugim vodi individualne tečaje za otroke in njeni slušatelji so že prejeli mednarodne nagrade. Tudi hčerka Emilija je v starostni skupini 3 do 4 leta osvojila na mednarodnem likovnem natečaju 1. mesto med udeleženci iz 57 držav.

Sinočnji večer je bil tudi glasbeni, ker je nastopila vokalna skupina Amabile z Loga. Dogajanje so prepletli še s književnostjo. Elena Sigmund je v ruščini prebrala pesem posavske pesnice Marije Kalčič Hrvatin, Smilja Radi pa je to poezijo predstavila v slovenščini.

M. L.

