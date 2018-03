Ponovno zbirajo prijave za legalizacijo zidanic

20.3.2018 | 15:30

Slika je simbolična. (Foto: J. S., arhiv DL)

Vida Šušterčič (Foto: R. N.)

Trebnje - Na vinogradniških območjih trebanjske občine je kar nekaj zidanic, ki niso v skladu s prostorskimi načrti, zato jih lastniki niso mogli legalizirati. V kar nekaj primerih objekti ne služijo le vinogradništvu, temveč tudi občasnemu in stalnemu bivanju. »Lastniki k zidanicam gradijo prizidke, pomožne objekte, oporne zidove in različne grajene ureditve,« razlaga višja svetovalka za prostorsko načrtovanje in urbanizem na občini Vida Šušterčič. Občina je zato pristopila k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, v katerega so vključili 83 lastnikov, ki so želeli legalizirati svoje neskladne gradnje.

»Prav vsak objekt smo pregledali in ugotovili, kaj je potrebno za legalizacijo objekta,« je povedala Šušteršičeva in dodala, da so bili objekti v večini primerov preblizu ceste in preblizu sosednjim parcelnim mejam ter imajo premalo trajnega nasada. Določili so ukrepe, ki jih bodo morali lastniki upoštevati pri legalizaciji objektov. Po besedah župana Alojzija Kastelica je lastnike zidanic postopek legalizacije stal okoli 600 evrov.

Podobnih objektov je po občini še okoli 600, pravi župan. Zato bodo ponovno začeli zbirati prijave za nov postopek legalizacije, s katerim bodo pričeli, ko bodo prejeli najmanj sto pobud. »To je ena izmed možnosti, da bomo ta vinogradniška območja rešili. Zdaj je priložnost,« poudarja Kastelic.

R. N.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj Oceni patrick »Lastniki k zidanicam gradijo prizidke, pomožne objekte, oporne zidove in različne grajene ureditve,«. Ja prav neverjetno a ne? A vete zakaj se to dogaja? Enostavno zato ker se nobenemu nič ne zgodi in prav javno pozivate ljudi naj to še naprej delajo, s takimi pozivi "Ponovno zbirajo prijave za legalizacijo zidanic ". meni je tole prav zares neverjetno in hkrati bebavo. Kako sistem ne deluje in kako folk vse skup izkorišča. Ja ena taka prava Švica ... , kjer sistem deluje kot ura. 1h nazaj Oceni Kar je res, je res »Lastniki k zidanicam gradijo prizidke, pomožne objekte, oporne zidove in različne grajene ureditve,« Ja prav neverjetno a ne? NIČ NEVERJETNEGA! Je potrebno le pogledat katere objekte in naprave je po OPN posamezne občine dovoljeno graditi in z a katere je potrebno pridobiti dovoljenje po skrajšanem postopku! O tem obstajajo celo razpredelnice!! V v skorajda vseh vinogradniških območjih je v večini dolenjskih občin dovoljeno graditi lope, nadstreške, drvarnice, pa tudi škarpe če to zahteva teren in če je izdano ustrezno gradbeno dovoljenje pristojnih! In nič bat! Vse nadzorujejo inšpektorji in vse je vidno iz orto-foto posnetkov, tako da se res redko še najde junak, ki bi se spustil v črno gradnjo! 1h nazaj Oceni patrick Seveda da imamo tako stanje, ker vsi razumejo osnovna pravila takole kot tale v predhodnjem komentarju. Ta prvo moraš dobit gradbeno dovolenje (če ga sploh dobiš) potem greš gradit. V tem primeru gre za obratne primere, katere če bi bili v normalni državi, bi se vse porušilo za vgled naslednjim potencialnim kandidatom za rušenje. Tu pri nas gre pa non stop in non stop za legalizacijo že na črno zgrajenega. In potem iz leta te abolicije.. Seveda se bo na črno gradilo tudi v prihodnosti. Vprašanje koliko dovolenj bi sploh dobili če bi jih zaprosili pred gradnjo, tako pa potem izsilijo s temi legalizacijami. Preglej samo prijavljene komentatorje