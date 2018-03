30-letnica Doma starejših občanov Črnomelj

20.3.2018 | 17:20

Črnomelj - Danes so državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, direktorica Doma starejših občanov (DSO) Črnomelj Valerija Lekić Poljšak in stanovalka doma Julijana Vrščaj slovesno prerezale trak pred po požaru obnovljenimi prostori v 2. nadstropju doma. To je bilo tudi najlepše darilo za 30. rojstni dan DSO Črnomelj, v katerega so prve stanovalce sprejeli 1. marca 1988.

Danes je od prvih stanovalcev v domu le še ena stanovalka, od prvih 23 zaposlenih pa 12. Med njimi tudi sedanja direktorica Valerija Lekić Poljšak, ki je v govoru na slovesnosti naštela najpomembnejše naložbe v zadnjih treh letih, kar je direktorica. Ob tem pa je poudarila, da so pri njih vedno na prvem mestu ljudje, bodisi 96 zaposlenih ali stanovalci. Zato imajo tudi certifikat vodenja sistema kakovosti ISO 9001, ki ga redno vzdržujejo in izboljšujejo, certifikat Družini prijazno podjetje in certifikat Zdravju prijazno podjetje.

Prisotne na slovesnosti so poleg Valerije Lekić Poljšak in Martine Vuk nagovorili še črnomaljski in semiški podžupan Štefan Misja in Bojan Jakša, predsednik skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Samo Beričič, upokojeni direktor DSO Črnomelj Milan Krajnc in črnomaljski župnik, stanovalka Julijana Vrščaj pa je povedala, kako zadovoljna je z življenjem v domu.

Civilna zaščita je za hitro reakcijo ob decembrskem požaru podelila DSO srebrni znak, zaposlenim, ki so priskočili na pomoč, pa bronastega. 19 najbolj požrtvovalnim se je na slovesnosti zahvalila tudi direktorica doma, prav tako kot tistim, ki v domu službujejo že 30 let. Direktorici pa se je v imenu zaposlenih zahvalil njen pomočnik Simon Bahor.

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Sašo Riznič, so nastopili domski pevski zbor Jorgovan, Adlešiške kresnice in Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

