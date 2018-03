Kodelja zapušča Lisco in se vrača v Vipavo

20.3.2018 | 18:30

Goran Kodelja

Sevnica - Iz podjetja Lisca so sporočili, da bo generalni direktor Lisce iz Sevnice Goran Kodelja na svojo pobudo in v sporazumnem dogovoru z nadzornim svetom sredi leta vodenje podjetja predal svojemu nasledniku Marku Ninčeviću. Kodelja je Lisco vodil od leta 2005, v za tekstilno industrijo turbulentnih časih polnih izzivov in prelomnih trenutkov.

Dolgoletni direktor uspešnega sevniškega podjetja Lisca Goran Kodelja po trinajstih letih vodenja s 30. junijem na svojo željo zaključuje mandat generalnega direktorja. Nadzorni svet je njegovo odstopno izjavo sprejel na seji 16. marca. Vodenje podjetja bo 1. julija prevzel njegov dosedanji namestnik Marko Ninčević.

Od leta 2005, ko je Kodelja prevzel funkcijo generalnega direktorja, pa do danes, se je Lisca preobrazila v mednarodno uspešno podjetje, ki izključno pod lastnima blagovnima znamkama Lisca in Cheek by Lisca prodaja na več kot petindvajset evropskih in bližnjevzhodnih trgih. Liscine kolekcije so dobile prepoznavno podobo, katere zaščitni znak je sodoben izgled v kombinaciji z optimalnim prileganjem, z internacionalizacijo proizvodnje pa je bila posledično dosežena tudi zelo konkurenčna raven prodajnih cen. V tem času je bila zgrajena mreža več kot 130 lastnih in franšiznih prodajaln, ki pomembno prispevajo k prepoznavnosti blagovne znamke. Danes skupina Lisca, ki jo sestavljajo krovna družba Lisca d.d. in devet hčerinskih družb v osmih različnih državah zaposluje 760 ljudi. Prihodki od prodaje so v letu 2017 znašali 33,6 mio EUR, čisti dobiček pa 2,9 mio EUR . Poslovni načrt za 2018 predvideva, da bodo prihodki od prodaje narasli na 35,8 mio EUR, čisti dobiček pa na 3,4 mio EUR, je zapisano v sporočilu za javnost podjetja Lisca.

Generalni direktor Goran Kodelja svojo odločitev komentira: »Pogled nazaj potrjuje, da smo sprejemali pravilne odločitve. Skupaj z lastniki smo oblikovali dober strateško-poslovni načrt, ki smo ga lahko v veliki meri leto za letom tudi uresničevali. Zato je Lisca danes uspešno mednarodno uveljavljeno podjetje z odličnimi možnostmi za nadaljnjo rast. Po toliko letih vodenja Lisce je čas, da funkcijo prepustim nasledniku. Moja odločitev je osebne narave, moji prihodnji cilji pa so povezani z delovanjem v domači občini Vipava."