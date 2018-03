Reševalci prehiteli gasilce

20.3.2018 | 19:30

Novo mesto - Prav veliko dela danes na Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini niso imeli, nekaj malega pa se je le našlo. Ob 7.31 je gorelo v dimniku stanovanjske hiše v Slamni vasi. Gasilci PGD Slamna vas so nadzorovali izgorevanje saj ter pregledali in očistili dimnik. Škode ni.

Ob 8.55 je gorelo v dimniku stanovanjske hiše v naselju Jelševec. Gasilci PGD Velika Strmica so nadzorovali izgorevanje saj ter pregledali in očistili dimnik.

Ob 8.58 je bila v naselju Ravnace v stanovanjski hiši zaprta onemogla oseba. Aktivirani so bili gasilci, vendar njihova intervencija ni bila potrebna, ker so pred njihovim prihodom reševalci NMP Metlika vstopili v stanovanje, oskrbeli onemoglo osebo in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.