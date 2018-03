Gasilska mladina na državnem kvizu

21.3.2018 | 08:00

Novo mesto - Mladi gasilci iz PGD Reber in PGD Grmovlje so na preteklih tekmovanjih na nivoju Gasilske zveze Novo mesto in dolenjske regije dokazali, da imajo ogromno znanja s področja zgodovine gasilstva, prve pomoči, požarne preventive in splošnega gasilstva. Gasilska spretnost in vezanje vozlov nista predstavljali nobenih ovir za osvojitev odličnih rezultatov, ki so jih vodili na državno tekmovanje.

Mladina se je tako skupaj z mentorji in navijači pred dnevi udeležila 17. državnega kviza gasilske mladine, ki je potekal v OŠ Trbovlje. Kot sporoča Tanja Hrovat, je ekipa mladincev PGD Reber osvojila 17. mesto v konkurenci 39 ekip, pripravniki PGD Grmovlje pa so zasedli 11. mesto v konkurenci 31 ekip. Sodelovanje, znanje in novi izzivi so vrednote, ki mlade gasilce spremljajo pri aktivnih pripravah in na gasilskih tekmovanjih. Mladina z vključevanjem v gasilsko organizacijo pridobi osnovne vrednote in smernice, ki so v življenju zelo pomembne.

L. M., foto: PGD Grmovlje