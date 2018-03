Kradel denar, cigarete, alkohol, celo romane?

21.3.2018 | 08:30

Valon Sulejmani

Krško - Valon Sulejmani je stari znanec policije in sodišč. 32-letnik, ki že vse življenje živi v Posavju, je trenutno brez stalnega bivališča, nastanjen je v priporu, a že kmalu se bo preselil v zapor, kjer ga čaka prestajanje eno leto in 9 mesecev dolge kazni, ki si jo je zaslužil z grožnjami in preklicano pogojno obsodbo. Na krškem okrožnem sodišču ga čaka še sojenje zaradi kopice kaznivih dejanj.

Prejšnji teden je stopil pred sodnico Marijo Breznik in na predobravnalnem naroku rekel: »Branil se bom z molkom. Sicer se za določene stvari na kamerah vidi, da sem bil jaz, a krivde ne priznam. Prav tako ne premoženjskopravnih zahtevkov.«

Tožilka Mateja Roguljič

Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič je prebrala tri obtožbe, v katerih mu očita več vlomov in tatvin, ki so se zgodile od septembra 2015 do decembra 2017. Tako naj bi v Krškem vlomil v Mladinski center, od koder je izginilo 583 evrov in cigarete, Bar M, od tam naj bi ukradel 176 škatel cigaret, jagermaister, viski in 200 evrov gotovine, Oštarijo Margareta, kjer naj bi vzel 100 evrov, potem pa ga je zalotil varnostnik. Svoje podvige naj bi izvajal tudi drugje v Posavju. Vlomil naj bi v trafiko na železniški postaji Dobova, kjer je izginilo za 580 evrov cigaret, baterij, bombonov, kokakole, čokolad, sladoleda in celo romanov, v stanovanjsko hišo na Senovem, kjer so bili lastniki ob LCD-televizor, motorno in krožno žago.

Poleg tega naj bi si privoščil tudi nekaj adrenalina druge vrste. Tožilka namreč trdi, da je na Senovem vzel osebni avtomobil, znamke Renault, in se z njim odpeljal do 13 kilometrov oddaljenega Spodnjega Starega Gradu. Med vožnjo naj bi vozilo tako poškodoval, da je bilo na koncu nevozno.

Zagovornica Kristina Jalovec

Med očitanimi kaznivimi dejanji je še grožnja, saj naj bi novembra lani na železniški postaji Krško z žepnim nožem stopil do občana in mu zagrozil: »Pička ti materina!«

Sulejmanijeva zagovornica Kristina Jalovec je med drugim predlagala, naj sodišče med sojenjem, začelo naj bi se sredi aprila, zasliši izvedenca psihiatrične stroke, ki bo pojasnil, ali je obtoženi v času storitve kaznivih dejanj razumel pomen svojega ravnanja. Namreč, ko so ga prijeli policisti, je imel pri sebi zdravilo helex; sicer naj bi zdaj užival metadon, pred tem pa tudi prepovedane droge.

J. Ambrožič

