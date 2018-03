Lekarna še z izgubo, zato brez najemnine

21.3.2018 | 10:10

Podružnična lekarna v Šmarjeti deluje v lepo urejenih prostorih, v lasti Občine Šmarješke Toplice.

Šmarjeta - Leta 2012 so Dolenjske lekarne iz Novega mesta v Šmarjeti odprle svojo lekarniško podružnico. Občina ji je namenila lepe prostore v poslovni stavbi, nad katero domuje sama, zraven pa sta tako zdravstveni dom kot zobozdravstvena ambulanta.

Gre za zadnjo in najmanjšo lekarno v sestavi Dolenjskih lekarn, ki pa že od začetka posluje negativno. Občina Šmarješke Toplice jo zato oprošča najemnine, kot je v skladu s pogodbo, ki sta jo podpisali. Po besedah direktorja občinske uprave Tomaža Ramovša najemnina za dobrih 70 kvadratnih metrov lekarniških prostorov (lekarna jih je sama opremila) na leto znaša dobrih 6.738 evrov - osem evrov na kvadratni meter. Tolikšnemu znesku se torej občina odreče v proračunu, da v Šmarjeti ohranja lekarno, na katero so se ljudje navadili in bi jo sicer pogrešali.

»Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba zato je delovanje podružnične lekarne v javnem interesu in v interesu občine, saj se s tem zagotavlja preskrbo prebivalstva ter ostalih, tako kot to navaja Zakon o lekarniški dejavnosti,« obrazloži Ramovš. Občina je ob odprtju lekarne izpolnjevala dva glavna kriterija: da je v bližini lekarne organizirana zdravstvena dejavnost na primarnem nivoju, to je ambulanta družinskega zdravnika, ter zadostno število prebivalcev na tem območju.

Šmarješki občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli sklep, da občina lekarno tudi za leti 2017 in 2018 oprosti najemnine, seveda če bo ta izkazala negativen poslovni rezultat za vsako posamezno leto. Za lansko leto sta občina in najemnik zaradi ugotovljenih vlaganj v lekarniške prostore in sanacijo zaradi vlage izvedle pobot za višino s pogodbo določene najemnine. Kot pravi Ramovš, za leto 2017 sicer še niso prejeli podatkov, koliko znaša izguba, je pa šmarješka lekarna »v letu 2016 izkazala za dobrih 14 tisoč evrov več odhodkov kot prihodkov. Po obrazložitvi predstavnikov javnega zavoda najemnine ne plačuje tudi drugje.«

