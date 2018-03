Kako napredujejo arheološke raziskave v mestnem središču?

21.3.2018 | 11:10

Fotografija je bila posneta ob lanskih raziskavah. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Novem mestu so včeraj z dopoldanskim in s popoldanskim terenskim ogledom Novomeščanom predstavili potek in nekatere najdbe arheoloških raziskav, ki jih izvajajo ob prenovi mestnega jedra. Arheološka ekipa se bo z gornjega dela novomeškega Glavnega trga v nadaljevanju raziskav preselila na Rozmanovo in Pugljevo ulico, je poročala STA.

Arheolog Rafko Urankar je povedal, da gre pri omenjenih izkopavanjih za nadaljevanje raziskav arheoloških plasti, ki so jih lani odkrili že na osrednjem delu trga, predvsem za novoveško lepo ohranjeno cestno tlakovanje z določenimi vzorci, ki sodi v obdobje med 16. in 18. stoletjem.

Pod tem so odkrili predvsem antične oziroma najdbe iz rimskega obdobja, med temi različno gradbeno gradivo, ostanke zidov, železarstva in železarske peči, odlomke antične keramike in ostanke antične krušne peči ter v tej rimski novec. Zanj po prvih ugotovitvah sklepajo, da spada v konec drugega stoletja našega štetja.

Povsem na dnu arheoloških plasti pa so naleteli na utrditev hodne površine s tlakovanjem, ki naj bi izviralo s konca mlajše železne dobe ali pa v začetna antična leta in čas rimske zasedbe tedanjega slovenskega ozemlja. Za tlakovanje predvidevajo, da je šlo za glavno pot ali cesto ob lesenih hišah oziroma za obrtniški predel na robu antične naselbine, nova arheološka odkritja pa pričakujejo pod omenjenim novoveškim cestnim tlakovanjem.

Glavnino načrtovanega območja na novomeškem Glavnem trgu so sicer že preiskali. Nadaljevali bodo na Rozmanovi ulici, čaka pa jih še polovica Pugljeve ulice. Obe ulici se sicer navezujete na mestni Glavni trg, je še povedal Urankar.

M. Ž., STA