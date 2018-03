Izredna seja zaradi požara v Ekosistemih bo v ponedeljek

21.3.2018 | 12:40

Straški svetniki so se na izredni seji po uničujočem požaru v obratu Ekosistemov prvič sestali 3. avgusta lani. (Foto: M: M., arhiv DL)

Straža - Za sinoči sprva napovedane izredne seje straškega občinskega sveta glede prepočasne sanacije po požaru v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu in slabe neodzivnosti državnih organov, na katero bi povabili predstavnike ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor in družbe Ekosistemi, ni bilo. Župan Dušan Krštinc se je po posvetu s svetniki odločil, da jo prestavijo na ponedeljek.

Menili so, da bi bilo smotrno, da na njej obravnavajo in sprejmejo tudi spremenjen občinski podrobni prostorski načrt za območje gospodarske cone Zalog, kjer ne bo več dovoljena dejavnost predelave odpadkov, in ne čakajo na prihodnjo redno sejo, če je ta že pripravljen. Nedavno so namreč na straški občini prejeli pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na dopolnjen osnutek.

M. Ž.