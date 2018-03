V turizmu stopničko višje

21.3.2018 | 21:10

Sevniški grad zavzema visoko mesto na seznamu priljubljenih lokalnih turističnih zanimivosti. (Foto: M. L.)

Sevnica - Občina Sevnica je pridobila srebrni znak Slovenia Green Destination, kar je potrditev, da je turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazno okolje.

Novico o tem in čestitke v imenu Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja, Zavoda Tovarna trajnostnega turizma, sta občina in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica prejela včeraj.

»V sevniški občini vseskozi delamo v smeri sonaravnega, naravi prijaznega, zelenega turizma. Veseli smo, da je to prepoznano tudi s prejemom srebrnega znaka. Razvoj turizma teče kot prilagajanje potrebam in povpraševanju, dolgoročen pogled in umeščanje na turistični zemljevid tudi v obliki pridobitve srebrnega znaka Slovenia Green Destination pa vsekakor pomembno utira pot nadaljnjemu razvoju turizma,« je ob prejemu znaka rekel župan Srečko Ocvirk.

Kot je dejala direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Mojca Pernovšek, pridobljeni znak zavezuje k nadaljnjemu razvoju turizma v Sevnici. »V primeru, da kateri od sevniških ponudnikov nastanitvenih možnosti tudi sam pridobi znak Green Destination, je v obdobju dveh ali treh let ob obnovitvi znaka vnovič možna kandidatura za pridobitev zlatega Slovenia Green Destination znaka,« je povedala Pernovškova.

M. L.