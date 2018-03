Bo mesto končno dobilo bazen?

21.3.2018 | 14:15

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je na današnjem srečanju z novinarji med drugim povabil na skorajšnje praznovanje občinskega praznika, ki bo 7. aprila. Na dnevnem redu jutrišnje občinske seje so med drugim tudi prejemniki letošnjih občinskih nagrad. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Če zanemarimo bazen v OŠ Grm, je dolgo znana športna problematika Novega mesta manjkajoči plavalni bazen. Na jutrišnji občinski seji se bodo svetniki in svetnice med drugim seznanili s predlagano najboljšo lokacijo zanj, župan Gregor Macedoni pa je na današnji novinarski konferenci med drugim omenil, da si želi, da bi mesto bazen dobilo v dveh ali treh letih.

Občinska uprava je ustrezno lokacijo iskala v Drgančevju, Portovalu, Irči in Češči vasi, zmagala je slednja. »V Češči vasi že raste nacionalni vadbeni center, tam se predvideva gradnja zahodne obvoznice, lokacija omogoča pridobivanje presežene energije iz industrijskih obratov v Bršljinu in širitev manjšega 25-metrskega pokritega bazena v večji zunanji, 50-metrski bazen,« je danes povedal Macedoni in dodal, da takšno dejavnost na tem območju že predvideva obstoječi OPPN, kar je prednost. »Želim si, da je investicija zaključena v dveh ali treh letih, kar bi težko dosegli pri drugih lokacijah, kjer bi se morali lotiti še OPPN-jev. Prostorsko bi sicer bazen lahko umestili tudi v Drgančevje, a manjka ustrezna komunalna infrastruktura.« Glede Češče vasi je še dodal, da je država letos zemljišče tamkajšnjega konjeniškega centra prenesla na občino, ki mora z uporabniki še urediti najemni odnos.

Župan je pred jutrišnjo občinsko sejo spregovoril o vrsti aktualnih projektov. Poleg prenove mestnega jedra je predstavil potek projekta pokritja velodroma oz. vzpostavitve olimpijskega vadbenega centra, sredi prihodnjega meseca naj bi stekla dela napovedane prenove Šmihelske ceste, rok za dokončanje del pa je konec novembra letos. V kratkem bo stekla tudi gradnja dveh opornih zidov v okviru komunalnega urejanja gospodarske cone Livada, nadaljujejo s prenovo ceste skozi Velike Brusnice, prejšnji teden se je začela gradnja novega železniškega postajališča v Šmihelu pri šolskem centru, kar naj bi zaključili do julija letos.

Občina zaključuje dopolnjeni osnutek OPN-ja za Žabjak in župan predvideva bo gradivo po 30-dnevni javni razgrnitvi za prvo obravnavo na občinskem svetu nared konec maja, lotili pa so se tudi projekta večnamenskega romskega centra Brezje in urejanja tamkajšnjega avtobusnega postajališča. Ob tem je zavrnil nekatere govorice, da se investitor stanovanjsko-poslovnega objekta na Novem trgu Trgograd umika in povedal, da so se postopki zavlekli zaradi zahtev o presoji vplivov na okolje, a da aktivnosti tečejo naprej. »Dejstvo je, da je bila presoja vplivov na okolje zahtevana s strani državnih organov, prej so bile izvedene arheološke raziskave. Računam, da bo v nekaj mesecih prostorski akt na občinskem svetu, vzporedno z osnutkom tega akta pa bi prav gotovo lahko tekel že arhitekturni natečaj.«

Med drugim je Macedoni danes spregovoril tudi o pismu direktorja podjetja Trata Boštjana Atelška, ki ga je ta minuli teden naslovil na medije, občinski svet in upravo. V njem ne manjka hudih obtožb na račun tako župana kot novomeške komunale, vse skupaj pa je župan danes odločno zavrnil in napovedal, da bo zaradi obrekovanja in žaljive obdolžitve vložil kazensko ovadbo. O tem podrobneje poročamo v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni MIha Baje se pogovarjajo da naj bi se izgradila tudi mednarodna vesoljska postaja NASA pri Rotovžu. Ko bodo ruske cevi dokončno položene namreč, se bodo še Rusi priključili v raziskovanju vesoljnih neumnosti Nm.. Super smo. kako se razvijamo.Čestitke. Preglej samo prijavljene komentatorje