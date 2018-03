V hišni preiskavi zasegli 50 »zlatih« ploščic

Novomeški kriminalisti in policisti so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 43-letnega osumljenca v okolici Novega mesta. Našli in zasegli so 50 ploščic iz kovine rumene barve, ki so le po videzu podobne naložbenim zlatim ploščicam. Policisti sumijo, da gre za predmete, ki jih storilci uporabljajo pri izvrševanju goljufij, ki so se pojavljale na našem območju in o katerih so javnost obvestili v februarju.

Zato na Policijski upravi Novo mesto pozivajo vse, ki so podobne ploščice kupili od neznanih oseb in po nizki ceni, da preverijo pristnost zlata. Če ugotovijo, da zlato ni pravo in so bili žrtev goljufov, pa naj to takoj sporočijo policistom.

Ob denar in nakit

Včeraj je nekdo med 17. in 20. uro v kraju Črnc na območju Brežic nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je je zlat nakit in denar ter lastnika oškodoval za 4000 evrov.

Vlomil, a odnesel ničesar

V Orešju je med 15. in 20. uro neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Osem tujcev skritih v tovornjaku

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je ponoči na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so med pregledom tovornega dela vozila s pomočjo detektorja srčnega utripa in CO2 testerja zaznali prisotnost oseb ter našli skritih šest državljanov Pakistana in dva državljana Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Zaradi slabega zdravstvenega stanja enega od njih, so na mejni prehod poklicali reševalce, ki so moškega oskrbeli. Po zaključenem postopku so vse tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

