Podarim ti sonce – dobrodelni koncert za otroke z Downovim sindromom

21.3.2018 | 17:00

S sobotne stojnice novomeškega centra za zgodnjo obravnavo otrok z Downovim sindromom v novomeški Qlandii (Foto: Center DS Novo mesto)

Novo mesto - Danes obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma, letos poteka pod geslom Kaj lahko prispevam skupnosti? Z njim želijo opozoriti državo, institucije in družbo nasploh, da morajo ljudje z Downovim sindromom dobiti priložnost, da prispevajo k življenju v družini, vrtcu, šoli ali na delu.

V Društvu Downov sindrom Slovenija ob tem dnevu ugotavljajo, da se je v preteklih letih, tudi po zaslugi svetovnega dneva, povečala ozaveščenost javnosti o tej skupini ljudi, njihovih posebnostih in značilnostih. Hkrati pa opozarjajo, da ostaja odprtih še cela vrsta vprašanj. Medtem ko se problem zgodnje obravnave v zadnjem letu ureja, se vključevanje otrok z Downovim sindromom v redne osnovne šole ne premakne z mrtvega mesta. A k sreči obstajajo tudi redke izjeme, v redni mesečni prilogi Dolenjskega lista Živa, ki bo izšla prihodnji četrtek, predstavljamo zgodbo sedemletne Tie, ki je v tem šolskem letu sedla v prvi razred podružnične šole na Malem Slatniku.

»Prav tako je odprto vprašanje razvijanja smiselne zaposlitve te skupine ljudi in drugih ljudi z motnjo v duševnem razvoju ter zagotovitev njihove socialne varnosti. Končno, a ne nazadnje, niso primerno urejena vprašanja skrbi za to skupino ljudi v obdobju staranja, saj se njihova poprečna življenjska doba povečuje,« so zapisali na spletni strani društva in dodali, da je svetovni dan Downovega sindroma je zato primerna priložnost, ki naj tako državne organe, strokovne institucije kot nevladne organizacije in javnost spomni na nerešena vprašanja življenja te skupine ljudi.

Številni nastopajoči

Društvo Downov sindrom Slovenija je ob svetovnem dnevu pripravilo vrsto dogodkov v različnih krajih Slovenije, novomeški center za zgodnjo obravnavo otrok z Downovim sindromom, ki deluje pod okriljem društva, pa je že minulo soboto na stojnici v novomeški Qlandii ozaveščal javnost, pripravil delavnice za otroke in vabil ljudi na njihov dobrodelni koncert z naslovom Podarim ti sonce, ki bo v soboto, 25. marca, v športni dvorani Marof. Nastopili bodo: Mladi Dolenjci, Azalea, Marijan Novina, Vokalna skupina Mezzo, Bort Ross, Društvo mrtvih pesnikov, Lamai, Jerica Steklasa, Klemen Klemen in sedeva njihovi otroci.

»V centru, ki je vrata odprl januarja leta 2012, prostore zanj pa brezplačno zagotavlja osnovna šola Drska, si namreč želimo ohraniti uspešno zastavljen program zgodnje obravnave, to je dve obravnavi za vsakega otroka na 14 dni. Ta se začne že v prvem letu starosti in traja do osnovne šole pa tudi dlje. Trenutno je obravnav deležnih 8 otrok, starih od 5 mesecev do 10 let, iz Novega mesta in okolice. Krovno društvo pokriva eno terapijo na otroka na mesec, ostali denar za program pa si lokalni centri pridobivamo s razpisi, donacijami in organizacijo dobrodelnih koncertov ali pa jih starši krijemo sami,« je pojasnila vodja novomeškega centra Hermina Jerman.

Zgodnja obravnava je program specifičnih, prilagojenih vaj, ki otrokom omogočijo, da lažje premagujejo razvojne zaostanke in v najpomembnejšem obdobju zgodnjega otroštva zmanjšajo razlike, ki jih ločijo od njihovih vrstnikov. »To jim da neprecenljivo popotnico za življenje, ki jim omogoči uspešno nadaljnje izobraževanje in znatno olajša njihovo integracijo v družbo, ko odrastejo,« je še poudarila Jermanova.

M. Ž.