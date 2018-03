Nesreča pri Srebrničah

21.3.2018 | 20:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dopoldne po 11. uri sta na regionalni cesti Novo mesto-Soteska v Srebrničah trčili dve osebni vozili in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, pomagali pri urejanju prometa, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na mestu nesreče pregledali eno osebo, danes poročajo z ReCO Novo mesto.

Z brežiškega centra pa so sporočili, da je cesta Kostanjevica na Krki – Zameško spet odprta za promet. Nekaj pred 16.30 so gasili na Drnovem prečrpavali vodi iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta.

O ostalih izrednih dogodkih dežurni na številki 112 ne poročajo.

M. M.