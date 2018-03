Recitiranje od svetovnem dnevu poezije

22.3.2018 | 08:00

Metlika - Ob svetovnem dnevu poezije, ki smo ga praznovali včeraj, so marsikje pripravili recitiranje. Zvečer je bilo živahno tudi v Ljudski knjižnici Metlika. Člani bralnega kluba so recitirali pesmi svojega rojaka Otona Župančiča, saj je 23. januarja minilo 140 let od njegovega rojstva. Na povabilo so se odzvali tudi ljubitelji verzov iz Semiča, od katerih jih je veliko prebiralo lastne pesmi, svoje pa je dodal še kakšen od poslušalcev.

Prijeten dogodek sta popestrila mlada violinistka Ana Kolbezen iz Vinice, učenka Glasbene šole Črnomelj, ki jo je na klaviaturah spremljal Andrej Kunič, ter kitarist Samo Jurman.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

