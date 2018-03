Smrtna žrtev nesreče na Gornjem Brezovem

Sinoči ob 22.35 uri je v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, pogasili vozilo, s tehničnim posegom izvlekli voznika iz vozila, nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oživljanju voznika ter postavili vozilo nazaj na cestišče. Voznik je kljub hitremu nudenju prve pomoči podlegel poškodbam.

Dodano ob 8.20:

S Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili, da je po prvih ugotovitvah policistov 29-letni voznik vozil Renault twingo iz smeri Sevnice proti Brestanici. V Gornjem Brezovem je zaradi prevelike hitrosti pred ostrim in nepreglednim ovinkom izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je s ceste, drsel po varnostni ograji in trčil v gospodarski objekt. 29-letni voznik začetnik, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. O nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Policisti bodo po zaključeni preiskavi o okoliščinah nesreče seznanili pristojno tožilstvo.

Letos so na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrli trije ljudje. Poleg voznika še potnica v osebnem avtomobilu in peška.

Dvig podtalnice

Ob 16.28 je v naselju Drnovo, občina Krško, zaradi dviga podtalnice poplavilo kletne prostore gospodarskega objekta. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so izčrpali okoli 30 kubičnih metrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Muc, Matevž.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 17.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA, TP DOLENJA DOBRAVA in TP RIHPOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka Šola izvod vežica, Bon med 8. in 11. uro, Podbočje ribnik izvod proti severu med 8. in 13. uro ter Podbočje ribnik izvod proti ŠutnI med 8. in 13. uro.

