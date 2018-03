FOTO: Raziskovanje ne pozna jezikovnih ovir; v Škocjanu 22 tujcev

22.3.2018 | 11:05

Dogodivščine, povezane s plini, so učence zelo zabavale.

Eden od eksperimentov v telovadnici.

Predstavili so raziskovalne naloge.

Škocjan - Na OŠ Frana Metelka Škocjan včeraj noben razred ni imel pouka, ampak so imeli tehnične oz. naravoslovne dneve. Skupaj z devetimi učitelji in 13 učenci iz partnerskih držav (Bolgarije, Estonije, Portugalske in Turčije) so se šolarji poglobili v skrivnosti fizike in kemije, predstavili so svoje raziskovane naloge in eksperimente, v projekt pa so vključili tudi Hiško eksperimentov.

Na hodnikih so predstavili domače izdelke, v telovadnici je bilo okoli 50 eksperimetov iz Hiše eksperimentov, v jedilnici pa so pripravili dve dogodivščini - jajčkologijo in plinologijo. Na vseh koncih in krajih se je kar kadilo od znanosti in raziskovanja, pa tudi tujci so se popolnoma zlili z radovednimi Dolenjci.

"Gostje iz projekta Erasmus bodo pri nas do ponedeljka. Sodelovali bodo pri našem delu in se hkrati učili naše kulture, poleg tega si bomo skupaj pogledali nekaj zanimivosti v bližini," je povedal pomočnik ravnateljice in koordinator projekta Erasmus Andrej Primc.

Če so se včeraj ukvarjali z eksperimenti, pa je danes dan, ko bodo s strokovnjaki z novomeške enote Zavodoma RS za varstvo narave raziskovali fosile, obiskali bodo podjetje TPV (obrat na Veliki Loki), kjer si bodo ogledali robotiziran del proizvodnega procesa, konec tedna pa bodo preživeli v Radencih, kjer se bodo ukvarjali z ekosistemi, je še dodal Primc.

Tekst in foto: J. A.

Galerija