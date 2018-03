Rokometaši Novega mesta iz Kopra praznih rok

22.3.2018 | 08:50

Rokometaši novega mesta so v ligi za prvaka doživeli še drugi zaporedni poraz.

Novo mesto - Rokometaši Novega mesta so sinoči na gostovanju v Kopru v ligi za prvaka doživeli še drugi zaporedni poraz. Domači rokometaši so slavili zmago z 28:25 (14:9) in se tako oddolžili krkašem za poraz v zadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva.

Ekipi sta bili na začetku srečanja izenačeni, proti koncu polčasa pa so si Koprčani priigrali prednost šestih zadetkov. Novomeščanom igra v napadu ni stekla. Domači rokometaši tudi po odmoru niso popuščali, a vseeno so se borbeni krkaši v končnici tekme uspeli približati le na gol zaostanka (24:25). Popoln preobrat jim ni uspel in zmaga je ostala v Kopru.

Novomeščani bodo v soboto odigrali preloženo tekmo z Velenjem, rokometaši Ribnice pa bodo doma gostili vodilne Celjane.

Izida, 1. in 3. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 32:25 (15:15)

Koper 2013 - Krka 28:25 (14:9)

* Koper 2013: Kocjančič, Postogna, Dolenc, Grzentič 4, Vlah 6, Krečič 2, Matijaševič, Poklar, Rapotec, Smolnik 5 (1), Sokolič 2 (1), Guček, Marić, Sever 1, Planinc, Bratkovič 8 (4).

* Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 4 (2), Bevec, Didovič 5, Okleščen, Pršina 4, Klemenčič, Irman, Jakše, Udovč, Papež 6 (2), Kukman, Matko 1, Ban, Klobčar 5 (1).

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 1 1 0 0 32:25 33 (31)

2. Riko Ribnica 2 1 0 1 54:49 33 (31)

3. Gorenje Velenje 1 0 0 1 25:29 31 (31)

4. Koper 2013 2 2 0 0 57:50 27 (23)

5. Urbanscape Loka 2 1 0 1 51:56 25 (23)

6. Krka 2 0 0 2 48:58 21 (21)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva.

R. N., foto: Danilo Kesič

