Bogoviču "bruseljski oskar" za raziskave in inovacije

22.3.2018 | 12:20

Krško - Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je bil na natečaju za najboljše poslance leta 2018 (2018 MEP Awards) razglašen za zmagovalca v kategoriji Raziskave in inovacije.Podelitev "bruseljskih oskarjev" vsako leto organizira časnik The Parliament Magazine, zmagovalce kategorij pa je izbrala osemčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki nevladnih organizacij, evropskih institucij in gospodarstva.

Kot so sporočili iz pisarne evroposlanca iz Krškega, se je Bogovič ob prejemu nagrade zahvalil strokovni komisiji in predlagateljem njegove nominacije, konzorciju Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), da je prepoznalo njegova prizadevanja na področju novih tehnologij v kmetijstvu, promociji bio- in krožnega gospodarstva ter tudi pri odločenosti glede evropske pobude Pametne vasi, s katero bo EU skrbela za zmanjšanje razvojne vrzeli med urbanimi in ruralnimi območji v prihodnosti.

"Pametne vasi so obraz evropskih raziskav in razvoja, saj povezujejo številne evropske politike, od digitalnega enotnega trga do mobilnosti ter skupne kmetijske politike. Digitalizirana in modernizirana podeželska območja bodo ohranila poseljenost evropskega podeželja, izboljšala dostop prebivalcev podeželskih območij do storitev in s tem povečala njihovo kakovost življenja. Skozi podporo inovacijam in novim poslovnim modelom bomo poskrbeli za preobrazbo evropskega podeželja in poskrbeli za depopulacijo teh območij," je v svojem nagovoru izpostavil Bogovič.

Bogovič je v minulem letu v Sloveniji priredil serijo posvetov na področju krožnega gospodarstva, s poudarkom na potencialu novih tehnologij v kmetijskem sektorju, konec lanskega in v začetku letošnjega leta pa svoje terensko delo nadaljuje s serijo konferenc na temo Pametnih vasi in novih tehnologij na podeželju. Višek njegovih prizadevanj bo mednarodna konferenca na Bledu 13. aprila, udeležili pa se je bodo trije evropski komisarji, predstavniki slovenske vlade in številna interesna združenja ter mednarodni strokovnjaki s področja kmetijstva, digitalnih tehnologij in mobilnosti. Poleg tega bo 10. maja v Kostanjevici na Krki organiziral tudi dogodek na temo biogospodarstva in kreativnih tehnologij, ki bo potekal v sklopu 3. konference Circular Change. S tem dogodkom želi Bogovič tudi v slovenskem prostoru odpreti debato o krepitvi biogospodarstva ter predstaviti praktične primere prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, sporočajo iz njegovega kabineta in dodajajo, da je bila Bogovičeva nominacija utemeljena tudi z uspešno izvedbo Evropskega tedna biotehnologije, ki jo je v evropskem parlamentu septembra lani gostil skupaj z združenjem EuropaBio.

Prepoznana so bila tudi njegova prizadevanja za prenos dobrih praks v Slovenijo, od organizacije obiska slovenskih sadjarjev in zelenjadarjev v Belgiji leta 2015, konference na temo organizacij proizvajalcev in obiska pridelovalcev sladkorne pese na univerzi Wageningen na Nizozemskem, do promocije pobude Zavezništvo za mlade, ki je že obrodila konkretne sadove povezovanja med posavskim gospodarstvom in izobraževalnim sektorjem.

