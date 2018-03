FOTO: Palček odprl svoja vrata

22.3.2018

Brestanica - Devetdeset otrok iz vrtca Palček pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica je včeraj prvič prestopilo prag novega objekta. Gradnja vrtca je namreč končana, uporabno dovoljenje pridobljeno, nov objekt, za katerega je občina Krško s pomočjo državnih sredstev in Eko sklada odštela nekaj manj kot dva milijona evrov, pa ima pet rednih oddelkov in enega rezervnega.

Kot so se pohvalili na občini, sodi novi vrtec med t.i. skoraj nič-energijske objekte, ki za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, prezračevanje in razsvetljavo potrebujejo zelo malo energije, v novem objektu pa so delavcem in otrokom zagotovljeni bistveno kakovostnejši pogoji bivanja in dela.

Vrednost novega objekta znaša 1,95 milijona evrov, od tega je občina iz državnih sredstev pridobila 478.500 evrov nepovratnih sredstev ter 538.170 evrov posojila, prijavila pa se je tudi na poziv Eko sklada za nepovratne spodbude pri gradnji skoraj nič-energijskih stavb, kjer je pridobila nekaj manj kot 417.000 evrov. Preostalo je občina zagotovila sama.

Iz kabineta župan Mirana Stanka še sporočajo, da občina v kratkem načrtuje še gradnjo novega vrtca na Senovem, za katerega že pripravljajo projektno dokumentacija, in vrtca v Velikem Podlogu.

