Košarkarji na zaključnem turnirju

22.3.2018 | 09:15

Novomeški košarkarji so sinoči zagotovili nastop na zaključnem turnirju druge jadranske lige. (Foto: AV Ohrid/Mega production)

Novo mesto - Košarkarji Krke so si krog pred koncem rednega dela zagotovili nastop na zaključnem turnirju druge jadranske lige. Sinoči so v gosteh razbili zadnjeuvrščeni Ohrid z več kot tridesetimi točkami razlike (100:69) in se priključili ekipam Borac, Sit Primorska in Vršac, ki bodo zaigrale na zaključnem turnirju v Čačku.

Novomeščani so vse dvome o zmagovalcu razrešili že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 32:15. Ohrid, ki je v letošnji sezoni zabeležil le eno zmago, krkašem ni bil dorasel nasprotnik. Pet igralcev Krke je doseglo dvomestno število točk, največ med njimi Dalibor Đapa, ki je ob 19 točkah zbral še devet skokov.

Krka bo redni del tekmovanja sklenila v torek, ko bo doma gostila Borac. Tekma bo določila, s kom se bodo Novomeščani pomerili v polfinalu.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi za klubsko spletno stran povedal: »Ni lahke tekme, niti zmage. Prva četrtina je bila ključ za zmago, so pa bili tudi trenutki, ko so gostitelji resno ogrozili našo prednost. Vseeno smo se pravi čas zbrali in nismo dovolili, da bi nam pokvarili naše načrte.«

Tim Osolnik, igralec Krke, je ob tem dodal: »Dobro smo se pripravili za to gostovanje proti Ohridu, čeprav ta nima najboljših rezultatov v ligi. Takšen pristop nam je prinesel ključno razliko v prvi četrtini. Tekma je bila dobra priprava za nadaljnje tekme, ki nas še čakajo.«

R. N.