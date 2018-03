Prenove na zadnji tretjini dolenjske avtoceste

22.3.2018 | 14:40

ilustrativna slika (Foto: J. A., arhiv DL)

Drnovo - Po današnji jutranji prometni konici so se delavci Darsa oz. CGP lotili postavljanja delovne zapore na delu zadnje tretjine dolenjskega avtocestnega kraka.

Na dolenjski avtocesti nameravajo preplastiti 7,1 kilometra cestišča na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim, tako v smeri Obrežja kot Novega mesta, skupno torej 14,2 kilometra vozišča ter celotnega priključka Smednik. Danes so se lotili postavitve zapore smernega vozišča avtoceste proti Obrežju.

»Promet bo urejen po nasprotni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo predvidoma trajala 31 dni. Na priključku Smednik bosta izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Obrežju večinoma odprta, in sicer prek začasnih prehodov. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah. Ves čas trajanja zapore, torej predvidoma 31 dni, bo zaprto počivališče Zaloke proti Obrežju,« so navedli v sporočilu za javnost.

Predvidoma 25. aprila se bo začela še druga faza obnove, ki bo ravno tako trajala predvidoma 31 dni. Zaprto bo smerno vozišče avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim proti Novemu mestu.

»Promet bo urejen po nasprotni, obnovljeni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Podobno kot v prvi fazi, bosta na priključku Smednik izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Novemu mestu večinoma odprta, in sicer prek začasnih prehodov. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah,« so zapisali v Darsu. Ves čas trajanja zapore bo prav tako zaprto počivališče Zaloke proti Novemu mestu.

Izvajalec del preplastitve dolenjskega avtocestnega odseka med Dobruško vasjo in Drnovim je novomeško gradbeno podjetje CGP, pogodbena vrednost znaša 5,9 milijona evrov brez DDV oziroma 7,2 milijona z DDV.

M. M.