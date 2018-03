Kava plačana z verzi

22.3.2018 | 13:15

Kavico v zameno za verz si je privoščil tudi upokojeni novomeški zlatar Drago Brkič, ki mu pisanje verzov, ki jih običajno tudi uglasbi, tudi sicer ni tuje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj je bil svetovni dan kulture, ki se mu je že po tradiciji poklonila tudi znamenita dunajska pražarna kave Julius Meinl, ki vsako leto v sodelovanju s kavarnami in drugimi gostinskimi lokali po vsem svetu, kjer kuhajo njihovo kavo, gostom omogoči, da skodelico kave plačajo z verzom. Včeraj so tako gostom kavo v zameno za verz ponudili tudi v sedemdesetih slovenskih kavarnah.

V Novem mestu so kavo v zameno za verz ponujale štiri kavarne, med drugim tudi kavarnica v hotelu Center, kjer se sicer ni trlo pesnikov, v zameno za verze pa je moral natakar skuhati pet kav. Gorazd Gabriel, ki skrbi za distribucijo kave Julius Meinl in jo ponuja tudi v svojem lokalu Movie Bar v centru Cineplexx v Novem mestu, je sinoči ob kavici in pisanju verzov v kavarni hotela Center povedal, da je bil v Movie Baru precej bolj množičen odziv pesniško razpoloženih gostov kot hotelski kavarnici, ki jo, še posebej v času prenove Glavnega trga obišče manj gostov.

Kavo za verze so kuhali tudi v kavarnici novomeškega hotela Center. (Foto: I. Vidmar)

Lani so v sodelovanju s pesnikom Ferijem Lainščkom pri nas izdali knjižico z izborom najlepših verzov, zapisanih ob Meinlovi kavi na svetovni dan poezije, letos pa bosta izbor verzov Feri Lainšček in pevka Ditka prelila v glasbo, vsak oddan verz pa ima tudi poslanstvo: omogočiti glasbeno ustvarjanje čim večjemu številu mladih. Pri tem so združili moči z Markom Soršakom – Sokijem in njegovim projektom 20za20.

V Posavju so kavo za verz kuhali tudi v kavarnah v Brežicah, Krškem, Brestanici in Dobovi.

I. Vidmar

