Halo, tukaj je bralec Dolenjca! Dežurni novinar še zadnjič ob 18. uri

22.3.2018 | 15:30

"Parkirišče za invalide je parkirišče za invalide in pika," je menil bralec Marjan. (Foto: M. M., arhiv DL)

Četrtkovi klici dežurnega novinarja v rubriki Halo, tukaj je bralec Dolenjca, so se začeli s pohvalami.

Najprej se je oglasil Janez iz Šmarjeških Toplic, ki je povedal zanimiv pripetljaj. Z ženo sta se prejšnjo soboto popoldne odpravila v trgovski center Qlandia Novo mesto, ob vračanju domov pa je Janez ugotovil, da je nekje izgubil slušni aparat, vreden okrog sedemsto evrov. Takoj je poklical varnostno službo v trgovino in povedal, kaj se mu je zgodilo. »Prijazno so se odzvali, vzeli moje podatke in dejali, da me pokličejo, če aparat najdejo. In res – naslednji dan so me že obvestili in prijetno presenetili,« pravi Janez. V ponedeljek se je odpravil ponj, »in spet so bili vsi zelo prijazni. Najlepše se zahvaljujem osebju, ki mi je priskočilo na pomoč. Zelo sem jim hvaležen, še so dobri ljudje na svetu,« pravi.

Krajanka z Ajdovske planote je poklicala, da bi se javno zahvalila izvajalcem zimske službe v njihovem koncu. »Tu je kakih deset, med seboj zelo oddaljenih vasi, a imamo odlično splužene in posute ceste. Krajani smo zelo zadovoljni,« je dejala.

Peter M., nekdanji dijak brežiške gimnazije, se je oglasil s pohvalo našega lepo urejenega spletnega arhiva, »iz katerega sem lahko od doma izbrskal zapise o našem kraju in gimnaziji v letih 1964–1968, ki jih bomo uporabili za naš program ob 50. obletnici mature. Seveda bomo navedli vir,« je sporočil.

Marjan z Rake je želel pokomentirati mnenje Trebanjca, ki se je pred časom oglasil v tej rubriki in se je zgražal nad redarsko službo, ker je njegov kolega, ki ga je pripeljal k zdravniku, v sili za kratek čas parkiral na parkirišču za invalide ter dobil kazen. »Da ne bo nesporazumov – nisem redar, a jasno mi je, da je pravila treba spoštovati. Parkirišče za invalide je parkirišče za invalide in pika. Drugi tam ne smejo parkirati. To je isto, kot če bi rekel, da grem na cesto, ker znam voziti avto, a nimam vozniškega dovoljenja – to ni prav. Redar mora pač opravljati svoje delo po pravilih, ki jih imamo," meni Marjan in dodaja, da pa res drži, da redarji Romov, ki parkirajo, kjer jim ustreza, običajno ne kaznujejo, »ker vedo, da nič nimajo in da ne bodo plačali kazni. Za nas, navadne in drugorazredne državljane, pa to ne drži.«

Boštjan iz Novega mesta je povedal primer svoje 75-letne mame, ki je v kratkem času prestala dve operaciji na srcu, pred dvema tednoma pa so ji v novomeški bolnišnici vstavili srčni spodbujevalnik. »Bila je razočarana, ker je bila za poseg dogovorjena z dr. Iztokom Gradeckim, po uri čakanja pa ji je ob lokalni anesteziji spodbujevalnik vstavil nek mlajši zdravniki, ki se je ob njem še učil. Hudo je bilo, ker je vse slišala, npr. napotke dr. Gradeckija mlajšemu kolegu, kaj je narobe naredil, kako naj kaj opravi ipd. Počutila se je kot poskusni zajček,« je pripovedoval sin in dejal, da ima mama sedaj vso ramo otečeno in črno. Upa, da bo vse v redu, »a takšno ravnanje se ji ne zdi korektno, še zlasti, ker ji zdravnik ni ne prej ne pozneje prav nič pojasnil, zakaj je ni zdravil on«.

Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto – direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan in strokovni direktor prim. Milivoj Piletič, dr. med. spec. – odgovarja takole: »Operativni poseg pri vstavljanju srčnega spodbujevalnika izvaja operativni tim, ki ga sestavljajo zdravnik operater specialist in ostalo osebje, med katerim je lahko tudi zdravnik specializant. Zdravnik specialist specializanta med operativnim posegom z namenom izobraževanja uvaja, ga opozarja na morebitne zaplete ter mu sproti razlaga, kako se poseg izvaja po posameznih fazah. Specializant lahko pri določenih fazah tudi pomaga, saj tako pridobiva praktična strokovna znanja za nadaljnje samostojno delo. Pacienta se s potekom operacije seznani pred operativnim posegom, za katerega pacient privoli s podpisom ustreznega soglasja. Podplutba, ki jo je bralec izpostavil, je pri vstavljanju srčnih zaklopk, zlasti pri pacientih na antikoagulantnem zdravljenju, običajen pojav in ni zaplet ali komplikacija zdravljenja.« Tako Kramar Zupanova kot Piletič poudarjata, da je Splošna bolnišnica Novo mesto tudi učna ustanova, kar pomeni, da izvaja praktično usposabljanje specializantov, ki pod vodstvom mentorja zdravnika specialista tudi stalno sodelujejo pri posegih in operacijah.

Bralec iz kočevskega konca sporoča, da dostava pošte pri njih pogosto zamuja, s tem pa seveda marsikdo tudi Dolenjski list namesto v četrtek dobi mnogo pozneje – zgodilo se je že, da tudi v torek prihodnji teden. »Občina je na mojo pobudo že nekaj tednov nazaj poslala Pošti Slovenije dopis, na katerega so tudi že odgovorili. Žal se obljub očitno ne držijo. Za starejše ljudi, ki komaj čakajo na kakšno pismo, časopis, pa tudi reklame z raznimi kuponi in akcijami, je to vse prej kot sprejemljivo,« meni bralec. Pošta sicer ima pravno podlago, da lahko z dostavo »zamuja« do tri dni, vendar v izrednih razmerah in v težje dostopne kraje, to pa ne velja za urejena in lahko dostopna naselja.

In kaj pravijo na Pošti Slovenije? Mag. Darja Ljubec, direktorica področja tehnologije in globalne logistike, pojasni, da se Pošta Slovenija v zadnjem času srečuje s pomanjkanjem primernih kadrov, zaposlenih pa primanjkuje zlasti na področju dostave, kjer beležijo rast paketnih in logističnih storitev, »zato z izvajanjem različnih aktivnosti intenzivno iščemo nove sodelavce. Hkrati pa se srečujemo tudi z visoko fluktuacijo. Dopuščamo možnost, da je del naslovnikov na območju Kočevja v preteklem mesecu pošiljke prejel z zamudo, saj smo dostavo opravljali v zakonsko predpisanih rokih, to je najkasneje v treh dneh od oddaje pošiljke v prenos – v te dneve niso všteti sobote, nedelje in prazniki. Nezadovoljstvo z dostavo poštnih pošiljk v prejšnjem mesecu povsem razumemo, za kar se tudi iskreno opravičujemo. Nemudoma smo pristopili k temeljiti preverbi organizacije dela na dostavni pošti v Kočevju ter ustrezno ukrepali. Januarja dostava že poteka brez večjih posebnosti, z nadaljnjim uvajanjem na novo zaposlenih pa bomo poskrbeli, da bo tudi v prihodnje kvaliteta opravljenih storitev ostala na pričakovanem nivoju,« odgovarjajo na pošti.

Vika Lozar iz Črnomlja pravi, da so ponosni na to, da v črnomaljski šoli Mirana Jarca vladata red in ustvarjalno vzdušje in da je šola stara že osem desetletij. Stoji v predelu Črnomlja, kjer so mu včasih rekli Kaplanica. »Pred leti je bila v bližini šole na nekdanjem rokometnem igrišču zgrajena nova telovadnica. Uradno so jo poimenovali telovadnica pri osnovni šoli Mirana Jarca. V krajevni skupnosti smo kasneje prišli do zaključka, da bi bilo primernejše in bolj praktično ime za dvorano Kaplanica. S predlogom smo seznanili vodstvo šole in občinski svet in pri obeh naleteli na skrajno odklonilno mnenje. Predlog je postal brezpredmeten. Mogoče bi bilo drugače, če bi o tem neposredno seznanili občane. Ob praznovanju osemdesetletnice šole so imeli vsi govorniki polna usta o šoli na Kaplanici. Mogoče je zdaj čas, da športni dvorani damo novo, bolj praktično ime, in priznajmo, da je enostavneje reči slehernemu, da gre trenirat v ŠD Kaplanica, kot pa da gre trenirat v ŠD pri OŠ Mirana Jarca. Vsekakor je to lahko predlog zdajšnjemu občinskemu svetu za premislek,« meni Lozarjeva. Morda pa ji odgovorni prisluhnejo.

