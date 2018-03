Čisti dobiček skupine Krka lani višji za 41 odstotkov

22.3.2018 | 13:40

Jože Colarič in Aleš Rotar (Foto: B. B.)

Novo mesto - Uprava družbe Krka je na današnji novinarski konferenci predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2017, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka prodali za 1 milijardo 266 milijonov evrov izdelkov in storitev ter prodajo glede na leto 2016 povečali za 8 odst.

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 152,6 milijona evrov in je bil glede na leto prej večji za 44,1 milijona oziroma za 41 odstotkov. V družbi Krka so prodali za 1 milijardo 197 milijonov evrov in ustvarili nerevidirani čisti dobiček v višini 153,7 milijona evrov.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je skupina Krka na trgih zunaj Slovenije prodala za 1 milijardo 178 milijonov evrov izdelkov in storitev, kar je 93 odst. prodaje. Prodajno največja regija je bila s 30,7-odstotnim deležem Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili 388,2 milijona evrov in dosegli 17-odstotno prodajno rast glede na leto 2016. To je bila največja rast med vsemi Krkinimi prodajnimi regijami.

V Ruski federaciji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 270,9 milijona evrov izdelkov in dosegli 20-odstotno rast. K povečanju Krkinega deleža na tem trgu je z 21-odstotno rastjo ključno prispevala prodaja zdravil na recept, so med drugim zapisali.

Druga regija po vrednosti prodaje je bila Srednja Evropa, kjer so prodali za 303,6 milijona evrov izdelkov, kar je 6 odst. več kot v letu 2016, in tretja Zahodna Evropa z enoodstotnim povečanjem na 286,1 milijona evrov, na trgih Jugovzhodne Evrope so prodali za 160,9 milijona evrov izdelkov, kar je 6 odst. več kot leto prej.

