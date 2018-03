Mi se nikogar ne bojimo. Najbolj se bojimo …

22.3.2018 | 16:45

Zmagovalec velike nagrade Adrie Mobil bo tudi letos dobil kristalno vazo v obliki situle. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Letošnja 4. mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Adrie Mobil bo v nedeljo, 1. aprila. Prireditelji so deset dni pred prireditvijo že predstavili tudi štartno listo, ki pa še ni dokončna, saj so še možne spremembe v okviru prijavljenih moštev. Lanskega zmagovalca Antonia Parrinela letos ne bo na štartu, ker se je v tem času že upokojil, bo pa znova med favoriti predlanski zmagovalec Filippo Fortin, prvič pa bo se bo za veliko nagrado Adrie Mobil potegoval povratnik v domače moštvo, nekdanji svetovni prvak v kronometru med mlajšimi člani Jani Brajkovič.

Četrto mednarodno kolesarsko dirko za veliko nagrado Adrie Mobil so predstavili danes na novinarski konferenci. Kot je posebej opozoril direktor novomeškega kolesarskega kluba Bogdan Fink se bo letos prvič zgodilo, da cilja tako pomembne kolesarske prireditve v Novem mestu ne bo na Glavnem trgu. Zaradi prenove so morali prireditelji cilj premakniti pred stavbo občine na Seidlovi cesti, vzporedno dogajanje, ko so kolesarske preizkušnje otrok in pionirjev ter drugo pa pred športno dvorano Marof.

Štart velike nagrade Adrie Mobil bo ob 12.30 izpred tovarne Adria Mobil, od koder bodo kolesarji v zaprti koloni peljali do letečega štarta pri velodromu v Češči vasi od tam pa do Straže in naprej do Soteske ter po partizanski magistrali mimo Črmošnjic v Belo krajino, skozi Semič, Štrekljevec in Jugorje ter prek Vahte nazaj na Dolenjsko, kjer bodo naredili dva petdesetkilometrska kroga po Podgorju z vzponoma na Gabrje in Dolž ter dirko po dveh zaradi prenove Glavnega trga nekoliko spremenjenih novomeških krogih. Skupna dolžina trase dirke znaša 183 km, start bo ob 12.30, cilj pa predvidoma okoli 17. ure.

Kot je povedal Bogdan Fink bo tokrat na dirki nastopilo 175 kolesarjev iz 23 držav in iz 25 moštev. Število nastopajočih je nekoliko manjše od lani, saj so se v tem času spremenila pravila mednarodne kolesarske zveze, ki je iz varnostnih razlogov omejila število nastopajočih na dirkah. Zanimanje tujih moštev za nastop na najmočnejši enodnevni dirki v Sloveniji raste iz leta v leto, tako da želje že presegajo možnosti, dva tedna pred dirko pa so organizatorji morali že zavrniti prijave petih moštev.

Letos se je po več kot dvajsetih letih na čelo članskega moštva vrnil trener Srečko Glivar, ki je na novinarski konferenci povedal, da se je v tem času v kolesarstvu marsikaj spremenilo. Tedaj je na trenersko mesto prišel dobesedno s kolesa, saj je sezono pred tem tudi sam še tekmoval v tedaj Krkinem moštvu, kot trener pa je vodil svoje vrstnike in obenem kolesarje, ki danes v slovenskem in hrvaškem kolesarstvu zasedajo pomembne funkcije od direktorjev klubov do vodij organizacije pomembnih mednarodnih dirk, kar dobro kaže, kakšne osebnosti so tedaj sestavljale novomeško moštvo.

"Poleg tega so bili tedaj skoraj vsi člani moštva Novomeščani, domačini, ki so trenirali skupaj, danes pa so v moštvu zbrani kolesarji iz različnih krajev, ki trenirajo vsak zase in jih nadziramo prek računalnika. Tudi možnosti, da dobijo delo v tujih profesionalnih moštvih tedaj skoraj ni bilo, danes pa v tujih moštvih kolesarijo številni slovenski kolesarji in težko vedno znova najdemo dovolj nadarjenih kolesarjev za sestavo domačega moštva," je nekdanje in sedanje čase primerjal Glivar, ki moštva, ki bo letos nastopilo na veliki nagradi Adrie Mobil še ni sestavil, saj, kot je rekel v šali, kvalifikacije zanj še potekajo. Na vprašanje o favoritih dirke je Glivar odgovoril v svojem slogu: "Mi se nikogar ne bojimo. Najbolj se bojimo Italijanov in Kolumbijcev."

"Mene ni nikogar strah, tudi Kolumbijcev ne," pa je Glivarjevo misel nadaljeval Jani Brajkovič. Njegove priprave sicer niso potekale po načrtu, saj ga je pred enim mesecem zbil avto in si je zlomil pogačico, a zdaj lahko že normalno trenira. "Nisem sicer še v vrhunski formi, a prav slabo pa tudi nisem pripravljen. Ker bo to moja prva dirka letos, težko kaj napovem. Pomembno bo, kako se bo dirka odvijala, ali bodo na cilj prihajali posamezniki ali pa skupina. Za nas bo dobro, če bo na cilj prišla večja skupina, saj imamo dobrega šprinterja. Trasa mi je zelo všeč, ker je težka. Lahko se zgodi marsikaj. Včeraj, na primer, je na dirki po Kataloniji bil Thomas De Gendt cel dan na begu in je na koncu zmagal. Na veliki nagradi Adrie Mobil bo veliko mladih kolesarjev, ki dirkajo bolj po instinktu," je od dirki razmišljal Jani Brajkovič.

Predsednica kolesarskega kluba Adria Mobil Mojca Novak je ob tem poudarila, da je klub tokrat v dvojni vlogi, tekmovalni in organizacijski. "Kot organizatorji smo si v svetu ustvarili ugled, kar potrjuje tudi veliko zanimanje zanimanje za nastop na naši dirki, ki je večje od omejenega števila moštev.

I. Vidmar

