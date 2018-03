Žarometi bodo podeljeni čez en mesec! Kdo so nominiranci?

22.3.2018 | 16:20

Letošnji voditelj Žarometov David Urankar

Ljubljana - Žarometi, nove slovenske medijske nagrade, ki so bile prvič podeljene na konec lanskega februarja, bodo navkljub mnogim nepredvidenim zapletom podeljene tudi v letos, in sicer v nedeljo, 22. aprila, na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma.

Lani so se niti prireditve v rokah držali Ajda Smrekar, Ana Maria Mitić, Miha Brajnik in Klemen Janežič, na odru so se ob kopici zanimivih podeljevalskih parov zvrstili Jan Plestenjak in Isaac Palma, Perpetuum Jazzile in Sabina Cvilak, Trkaj, Nipke in plesna skupina The Artifex, plesalci Željka Božiča in seveda prejemniki dvanajstih žarometov.

Letos bo voditeljsko vlogo prevzel David Urankar, prekaljeni TV-voditelj in eden najbolj prepoznavnih obrazov, ki je v intervjuju za revijo Vklop povedal: »Življenje me je ves čas vodilo sem, ni moglo iti drugače! V prireditev bom dal vso energijo, ki jo imam!«

Novi bodo tudi podeljevalski pari, organizatorji obljubljajo zanimive glasbene točke, nova je tudi lokacija in nova kategorijo – spletna zvezda leta. Tako ne nagrajujejo več le ustvarjalcev glasbe, širokega nabora ustvarjalcev igranih vsebin ter tistih, ki v svojem medijskem delu vidijo tudi priložnost pomagati drugim, ampak od letošnjega leta tudi tiste, ki prihodnost vidijo v svetovnem spletu, v spletnih medijih. Predlogov je bilo ogromno, izbranih šest, zmagovalec pa bo, tako kot v vseh kategorijah, samo eden.

Strokovna žirija bo s točkovanjem izbrala prejemnike enajstih nagrad s področij glasbe, spleta, filma in igre ter televizije – tri predloge za vsako so podali bralci, gledalci in poslušalci, tri nominirance je predlagalo uredništvo revije Vklop. Prejemnika dveh nagrad – za družbeno odgovorni projekt leta in za medijsko legendo – bo izbralo uredništvo revije Vklop.

Seznam nominirancev v posameznih kategorijah si lahko preberete v priloženem dokumentu.