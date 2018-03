Traktor zdrsnil 200 metrov globoko, voznik padel iz kabine

22.3.2018 | 18:45

Delovna nesreča v Podbočju (Foto: PGE Krško)

Nesreča se je zgodila na strmem pobočju. (Foto: PGE Krško)

Danes okoli pol devete zjutraj se je v gozdu pri Brezovici v Podbočju prevrnil traktor. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika. Reševalci NMP Krško so poškodovanega traktorista prepeljali v SB Brežice, so sporočili iz brežiškega centra za obveščanje.

PGE Krško o tej intervenciji na svoji spletni strani piše:

"ReCO Brežice nas je dne 22.3.2018 ob 8.27 uri obvestil o delovni nesreči traktorista v kraju Brezovica pri Podbočju.

Na mestu smo ugotovili, da je občan pri vožnji po strmem pobočju izgubil oblast nad traktorjem, le-ta pa je zdrsnil približno dvesto metrov v globino. Ob tem je voznik padel iz kabine in se poškodoval. Pregledali smo mesto nesreče, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila, zavarovali traktor pred nadaljnjim zdrsom v globino in odklopili baterijo. Na intervenciji so sodelovali štirje gasilci z dvema voziloma. V enoto smo se vrnili ob 10.30 uri."

Zagorelo ostrešje

V Smolenji vasi na območju novomeške občine je malo pred 13. uro zagorelo ostrešje starejše nenaseljene hiše. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Smolenja vas in Šmihel-NM so pogasili ogenj, ki je uničil ostrešje hiše, velikosti 11 x 5 metrov. Zgorelo je tudi nekaj sena in slame. Dežurni delavec Elektra je izklopil elektriko. Gasilci PGD Smolenja vas so ostali na gasilski straži. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

J. A.