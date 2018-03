Kljub ograji na meji, kmetje do svojih parcel

23.3.2018 | 18:15

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Kmalu se bodo začela spomladanska dela na kmetijskih in drugih površinah. Ker so v Beli krajini in Posavju ob vodotokih ob državni meji na posameznih odsekih postavljene začasne tehnične ovire oziroma panelna ograja, vrata pa so zaradi preprečevanja nedovoljenih prehodov državne meje zaklenjena, so na Policijski upravi Novo mesto nedavno napovedali, da bodo storili vse, da bodo lastnikom zemljišč omogočili kar najbolj nemoten dostop.

»Vse lastnike zato pozivamo, da o nameravanih delih na teh območjih obvestijo krajevno pristojno policijsko postajo, policisti pa jim bodo omogočili dostop skozi vrata. Po zaključenih delih bodo na posameznih odsekih vrata zaradi preprečevanja nedovoljenih prehodov ponovno zaklenjena,« je povedal Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto. Doda je, da bodo z lastniki kampov in gostinskih objektov dogovorili poseben režim, o čemer bodo tudi seznanjeni.

M. Ž.